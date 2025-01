Senadora Rek pide a la Asamblea aprobar leyes de apoyo al sector productivo, que permitan reactivar la economía

La senadora de Creemos, Centa Rek, convocó hoy a la Asamblea Legislativa para trabajar en la pronta aprobación de leyes de apoyo al sector productivo del país, que permitan afrontar la grave crisis económica del país y garantizar la seguridad alimentaria.

En ese marco, Rek resaltó que ya se encuentran en la Asamblea dos proyectos de ley que deben ser tratados con premura para que los productores puedan acceder a créditos y para que puedan gozar de todas las garantías sobre la propiedad agro productiva.

“Al inicio de la Legislatura 2025, me parece sumamente oportuno llamar la atención del Parlamento, tanto diputados y senadores, como de la opinión pública, con respecto al problema económico que tiene nuestro país; la grave la situación económica, la situación de crisis profunda en que nos esforzamos los bolivianos y que todavía no hemos visto todas las consecuencias, para priorizar en el Parlamento proyectos que tengan que ver en la posibilidad de que se incentiven leyes que puedan generar un aumento y mejores condiciones de la producción y para los productores”, pidió la legisladora por Santa Cruz.

En ese entendido Rek resaltó que urge la necesidad de aprobar leyes de carácter estructural, que merecen el respaldo no sólo de la Asamblea Legislativa, también del Ejecutivo y de la sociedad en su conjunto.

“Existen dos proyectos de ley que deben ser tratados con premura y que los estoy respaldando”, resaltó. Específicamente, Rek demandó la pronta aprobación de los proyectos de ley: el N° 157/2023-2024 C.D. que Autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria Mediana o Empresarial, la misma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados; y N° 096/2024-2025 C.S. Ley de Declaración de Pausa de la Verificación de la Función Social y Función Económica Social en los Procedimientos de Saneamiento y Reversión de la Propiedad Agraria en el Plazo de siete (7) años.

La senadora por Creemos recordó que permanentemente el presidente Luis Arce reclama a la Asamblea legislativa la aprobación de nuevos créditos internacionales, lo que sólo significa más endeudamiento para el país, cuando el apoyo al sector productivo garantizaría la seguridad alimentaria del país y consolidaría el ingreso de divisas que permitan revitalizar la alicaída economía nacional.

“El presidente Arce Catacora hace hincapié permanentemente que entren los créditos, los créditos no son la solución para el país; el endeudamiento no es la solución; es seguir con esta situación que no da para más”, resaltó Rek.

Respecto a los proyectos de ley que deben ser sancionados en la ALP, Rek dijo que el primero ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, el mismo que permitirá a los productores constituirse en sujetos de crédito en el sistema financiero para una pronta reactivación, antes de que las empresas perezcan ante la crisis económica.

Sobre el PL N° 096/2024-2025 C.S. Ley de Declaración de Pausa, la senadora Rek servirá para garantizar la propiedad agro productiva tras los graves incendios que sufrió el oriente del país el año pasado.

“Tras el grave daño a las propiedades agrarias, medianas y grandes, es necesario que haya un incentivo y el INRA no entre a expropiar; no puede se que el INRA genera acciones expropiatorias que son las que se están generando… por lo tanto debemos trabajar en priorizar estos proyectos y darle al país una seguridad alimentaria y la posibilidad de que exista una reactivación de la producción”, concluyo la senadora.