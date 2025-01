Sheinbaum: «No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos»

La madataria mexicana presentó un informe sobre los primeros 100 días de su Gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un acto celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México el 12 de enero de 2025 por los 100 días de su gestión.Fernando Llano / AP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó este domingo un importante discurso para informar a la nación sobre el balance de su gestión a 100 días de su inicio.

En un acto multitudinario, celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria progresista habló de los logros de su Gobierno, enmarcados en la transformación social que comenzó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

«No vamos a regresar al modelo neoliberal»

En ese sentido, Sheinbaum, hizo énfasis en sus políticas destinadas al bienestar del pueblo y afirmó que su país no regresará al neoliberalismo que solo beneficiaba a unos pocos. «Que se oiga bien, lejos y fuerte: no vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de ‘Por el bien de todos, primero los pobres'», aseveró.

En cuanto a la relación entre México y EE.UU. ante la inminente asunción de Donald Trump, la presidenta recordó la buena relación de López Obrador con el republicano durante su primera presidencia. «Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto, México es un país libre, independiente y soberano y, como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos«, explicó.

Avances sociales

La mandataria también destacó que se aprobaron 12 reformas constitucionales y 16 leyes que buscan erradicar la corrupción en las instituciones. Asimismo, recordó que fue aprobado el reconocimiento y derechos plenos de los pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes.

En ese sentido, resaltó el valor de las mujeres e insistió en su integración total en la vida pública con igualdad de oportunidades para ambos géneros. «Así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas», declaró.

Sheinbaum también habló sobre la industrialización del país, la generación de empleos y el avance en los programas sociales. La razón de estar aquí es «rendir cuentas y afianzar nuestro compromiso de estar siempre cerca del pueblo, gobernar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esa es la cuarta transformación de la vida pública en México», exclamó.

Por otra parte, la presidenta recordó que el próximo primero de junio quedará «grabado en la historia» de México debido a que se llevarán a cabo las elecciones de jueces, ministros y magistrados.

Cabe recordar que, según una reciente encuesta realizada por Enkoll, el índice de aprobación de la dirigente progresista alcanza el 80% poco más de tres meses después de su llegada al poder.

Delitos a la baja

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, Marcela Figueroa, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmaron este jueves que la violencia y los delitos han registrado una tendencia a la baja durante los primeros 100 días del gobierno Sheinbaum.

Los funcionarios presentaron un reporte oficial con datos de todo tipo de delitos durante la conferencia de la líder política, que comenzó a gobernar el país el pasado octubre. Desde entonces, afirmó Figueroa, los homicidios dolosos se redujeron un 16,3%; los feminicidios, un 26,5%; los robos con violencia un 4,7% y las heridas dolosas por disparo de armas de fuego un 19,7%.

Fuente: actualidad.rt.com