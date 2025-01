Sobre la renuncia de Mesa, Branko afirma que se demoró 25 años

Marinkovic destacó la necesidad de presentar propuestas sólidas como las autonomías, la lucha contra la reelección.

Santa Cruz.- En relación a la decisión de Carlos Mesa de declinar su candidatura para las elecciones presidenciales de agosto de este año, el líder político y empresario Branko Marinkovic afirmó que su renuncia se demoró 25 años, y que debió haber tomado esa decisión en 2003, junto a Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Carlos Mesa se demoró 25 años en renunciar. Seamos sinceros, debió hacerlo cuando renunció Goni. Pero más allá de todo, es necesario reflexionar sobre lo que realmente queremos para nuestro país”, expresó Marinkovic en una entrevista con el programa radial de La Hora Pico de eju.tv.

En este contexto, Marinkovic señaló que las encuestas muestran que figuras como Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, entre otros, no obtienen más del 10% de apoyo, lo que le preocupa, ya que llevan más de 40 años en la política. “Pero con esos números se creen ganadores. Eso es un grave problema”, manifestó a Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

“Estamos hablando de más de 40 años de trayectoria, lo cual nos ha llevado a seguir perdiendo ante el MAS. Nos han empujado al voto útil, pero nunca a una propuesta real para el país”, agregó. Marinkovic destacó la necesidad de propuestas sólidas como las autonomías y la lucha contra la reelección.

“Le ganamos al MAS en los estatutos autonómicos con Tunda, ¿por qué? Porque era una propuesta que la gente quería. Pero si vas a las elecciones con la idea de que, ‘ahora me toca a mí, y yo manejaré bien las empresas estatales’, eso no es un verdadero cambio, compañero, eso no es nada más que una jugada política”, afirmó Marinkovic, también expresidente del Comité Pro Santa Cruz.

Con respecto a la propuesta de elegir al candidato presidencial a través de una primaria digital, Marinkovic señaló que no es una opción adecuada debido a que muchos ciudadanos no tienen acceso a un teléfono celular o no cuentan con los recursos para descargar la aplicación y votar. “Se les está diciendo a esos ciudadanos: ‘si no tienes acceso a tecnología, no participas’. Y eso no está bien”, concluyó Marinkovic.

