Sorpresa en el primer torneo del año: Novak Djokovic quedó eliminado ante el 293° del ranking

El serbio de 37 años, 7° en el escalafón ATP, cayó en cuartos de final del certamen en Brisbane por 7-6 y 6-3 ante el norteamericano Reilly Opelka

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El calendario tenístico no empezó a la mejor manera para Novak Djokovic: perdió en cuartos de final del ATP 250 de Brisbane contra el norteamericano Reilly Opelka, ubicado actualmente en el 293 del ranking mundial. El serbio de 37 años cayó por 7-6 y 6-3 en un partido que se extendió por más de una hora y media.

Tras la United Cup por equipos, el torneo en Brisbane –junto con el 250 de Hong Kong– figura como la apertura de la grilla del año a nivel individual y como parte de la preparación para la primera gran cita de la temporada: el Abierto de Australia que se desarrollará durante la segunda quincena de enero.

Nole, que había debutado con un triunfo contra el local Rinky Hijikata por doble 6-3 y encadenó luego una celebración ante el francés Gael Monfils por mismo resultado, tropezó contra un jugador de 27 años que llegó a estar 17° del planeta a inicios del 2022 pero lleva fuera del Top 100 desde comienzos del 2023 y recién ahora está reapareciendo tras una difícil lesión de cadera.

El ex número 1 del ranking hoy se ubica 7° en el escalafón mundial que lidera el italiano Jannik Sinner tras una temporada 2024 que lo vio campeón solamente en los Juegos Olímpicos de París, tras caer en las definiciones de Wimbledon y el Masters 1000 de Shanghai.

Djokovic compartió el dobles con Nick Kyrgios (Foto: William WEST / AFP)

Opelka, por su parte, disputará las semifinales contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard con la esperanza de llegar a la séptima final de su trayectoria profesional, con el detalle de que su última vez en un duelo definitorio fue en abril del 2022 cuando conquistó en el ATP 250 de Houston la cuarta corona de su carrera. Por el otro lado del cuadro se toparán el búlgaro Grigor Dimitrov y el checo Jirí Lehecka.

El dato sobresaliente en este enfrentamiento contra Nole es que el norteamericano firmó 16 aces, una poderosa herramienta de juego que tiene gracias a sus 2.11m. Opelka tuvo un 77% de aciertos en el primer servicio, pero además quebró el saque de Djokovic para ponerse 1-3 en el segundo set y encaminar la celebración.

Más allá de lo sucedido en el singles, la perlita de esta apertura del 2025 fue que Djokovic compartió el dobles en Brisbane con Nick Kyrgios: cayeron por 6-2, 3-6 y 10-8 en la segunda ronda contra el croata Nikola Mektić y el neozelandés Michael Venus, primeros preclasificados del cuadro.

En las horas previas a esta presentación, Djokovic había hablado con la página de la ATP sobre esta gira por Australia con la mira puesta en obtener el 11° trofeo en el Australian Open que en la última edición quedó en manos de Sinner tras vencer a Daniil Medvédev en la final.

“Es la primera vez que mi familia viene conmigo, mis hijos, mi mujer (a Australia). Si tengo un día de partido, paso el tiempo preparándome para ese partido. Ella tiene que cuidar de los niños y está aquí apoyándome, intentando darme ese amor y esa energía, junto con los niños, que necesito para jugar mi mejor tenis. Hasta ahora está funcionando muy bien. Me siento muy bien en la pista. Estoy jugando muy bien. Me permite no sentir la culpa de estar tan lejos durante tanto tiempo… Esto me facilita mucho las cosas, volver a casa sabiendo que van a estar allí esperándome. Estoy más motivado. También estoy más tranquilo, más sereno. Paso mucho tiempo de calidad con ellos. También me permite no pensar en el tenis 24 horas al día, 7 días a la semana, tener tiempo en el que puedo liberar la tensión y estar realmente involucrado en su tiempo”, había dicho el serbio que acumula 99 títulos en su carrera profesional.

La próxima semana el calendario internacional de tenis tendrá los ATP 250 en Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) como estación previa al arranque del primer Grand Slam de la temporada.