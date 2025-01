Suman los sectores que piden anular cláusula que permite la confiscación de productos; el gobierno dice que no puede eliminarla

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los gremiales se movilizaron contra la disposición adiciónal séptima del PGE 2025. Foto: La Patria

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Exportadores sugieren al Gobierno trazar la ruta de la producción nacional para evitar que se vaya al contrabando; ‘no he robado un centavo’: exministro Lisperguer asegura que tiene los descargos de sus ingresos y se someterá a la justicia; y, Justicia determina medidas sustitutivas contra 12 marchistas evistas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Exportadores sugieren al Gobierno trazar la ruta de la producción nacional para evitar que se vaya al contrabando

Ante las “dificultades para hacer un efectivo control al contrabando, el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, sugirió trabajar en la trazabilidad de la producción nacional para evitar que salga de manera irregular a países vecinos y afecte al abastecimiento y a la labor del sector formal. La sugerencia se da en medio del rechazo de diferentes esferas del aparato productivo a la disposición adicional séptima de la ley financial que establece que se podrá confiscar o decomisar productos a quienes cometan agio y especulación. “El esfuerzo está más por el lado de generar un adecuado nivel de trazabilidad para ver cómo quienes compran volúmenes grandes y no los llevan al mercado local para su expendio, probablemente están desviando parte de estos productos al contrabando”, sostuvo.

– Industriales no aceptan solicitud gubernamental de reglamentar el decomiso de productos y piden su derogación

El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, expresó el rechazo del sector empresarial a la solicitud del Gobierno de reglamentar la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Los industriales, afirman que esta disposición es perjudicial para el sector, por lo que solicitó su derogación. «El artículo tiene un buen espíritu, que es tratar de evitar el agio y el contrabando, pero definitivamente al hablar de entes estatales y de decomisos, genera susceptibilidad justificada en el sector privado”, indicó Camacho en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Camacho subrayó que, aunque el gobierno argumenta que la disposición busca garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia, los empresarios consideran que la propuesta es arbitraria y discrecional.

– PGE 2025: viceministro dice que el Ejecutivo no tiene atribución para eliminar la disposición sobre decomiso de productos

La disposición séptima sobre el decomiso de productos que está incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 preocupa a diferentes sectores. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo este jueves que desde el Ejecutivo no se tiene la atribución de anular este punto de la ley. “No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o de modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo, no es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, explicó. Silva dijo que mientras no se apruebe la reglamentación de la ley, la norma no entrará en vigor, por esta razón, pidió a los sectores interesados asistir a las reuniones para discutir el reglamento.

– TSE realiza análisis técnico y jurídico para definir la fecha de elecciones generales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará un análisis técnico y jurídico para definir la fecha definitiva, única e inamovible para la celebración de las elecciones generales, informó el vicepresidente de esa instancia, Francisco Vargas. Aclaró que Sala Plena aún no decidió qué día se votará, aunque inicialmente se consideró el 17 de agosto y luego el 10. Incluso dijo que podría ser el último domingo del mes de agosto. Insistió que si bien las «elecciones se deben realizar en el mes de agosto» aclaró que «esto será definido por sala plena una vez recibamos el informe por parte de las direcciones nacionales» y la fecha responderá a los «criterios constitucionales, pero también a los criterios técnicos que requieren las diferentes unidades e instancias del Órgano Electoral para cumplir su trabajo».

– Los opositores se confunden, el objetivo principal es ganar las elecciones, la unidad es el camino, afirma Andrés Gómez

El analista político y periodista Andrés Gómez destacó que, de cara a las elecciones presidenciales, algunos líderes de oposición están confundiendo el enfoque de sus esfuerzos. Según Gómez, el objetivo principal debe ser ganar las elecciones generales, y la unidad debe ser vista como el medio, el camino para alcanzar ese fin político. «Sin embargo, algunos políticos parecen confundir este objetivo con la unidad, cuando en realidad la unidad es solo un medio, el camino para lograr el objetivo final», expresó Gómez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El analista también subrayó la importancia de una estrategia clara para alcanzar el triunfo electoral, apuntando que, aunque las circunstancias actuales pueden jugar a favor de la oposición, el camino hacia el éxito no está garantizado.

– Seis ministros de Luis Arce ligados a organizaciones sindicales fueron procesados por corrupción

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, es la sexta autoridad destituida. Asumió ese cargo bajo el aval de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, (CSCIOB). En un congreso que se desarrolló el 12 de enero de este año, en el que participó el presidente Luis Arce, esa organización respaldó la continuidad en sus funciones. Los legisladores de oposición y del evismo cuestionaron que el Gobierno designe a dirigentes o personas que son resultado del cuoteo de las organizaciones sociales, porque las designaciones no responden a criterios de meritocracia, trayectoria o experiencia, sino a la decisión de los denominados movimientos sociales afines al oficialismo. Pero, no es reciente, desde el gobierno de Evo Morales se ha “cuoteado” las instituciones estatales con dirigentes.

– ‘No he robado un centavo’: exministro Lisperguer asegura que tiene los descargos de sus ingresos y se someterá a la justicia

Luego de activarse un proceso penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, negó que haya fugado del país, sino por el contrario tiene la intención de someterse a la justicia y presentar los descargos respectivos. Negó haber cometido actos de corrupción y afirmó que sus ingresos están justificados. “No puedo fugarme del país, porque no he robado un centavo de nadie. Todo lo que tengo ha sido gracias a mi esfuerzo”, aseveró Lisperguer. El exministro cuestionó a los medios de comunicación por difundir juicios de valor en su contra, sin observar el principio de la presunción de inocencia ni darle opción a defenderse. El Viceministerio de Transparencia presentó la denuncia en su contra, debido a movimientos económicos sospechosos y falsa declaración jurada de bienes.

– Tuto pacta alianza con una organización potosina y dice que “el futuro de Bolivia viene a través del litio”

Con miras a las elecciones generales 2025, el expresidente Jorge Tuto Quiroga pactó una alianza este jueves con el Movimiento Originario Popular (MOP), una organización política potosina. El exmandatario dio a conocer parte de su proyecto económico enfocado en el litio. “Potosí es clave para el futuro de Bolivia, el futuro de Bolivia viene a través del litio. Con el litio que hay en Potosí, vamos a hacer una potencia de litio. El litio es con Potosí y es parte central de nuestra historia”, dijo Tuto. Por su parte, el exsenador y ahora representante de organizaciones políticas potosinas Edwin Rodríguez, señaló que esta alianza pretende “unificar fuerzas” para trabajar en un programa económico para el país. “Esperamos principalmente que Potosí, deje de ser saqueado, y el único que va a garantizar que no sea saqueado es Tuto Quiroga”, dijo.

– “Nos dejaron solos”: Condori ve discriminación a Chuquisaca en pérdida de escaño

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, junto a su gabinete, se pronunció este jueves sobre la pérdida de un escaño parlamentario del departamento, tras la aprobación de la nueva distribución con base en los resultados del Censo 2024. En su pronunciamiento, la máxima autoridad del departamento se refirió al debate en la Asamblea Legislativa, en el que considera que hubo una defensa férrea de los intereses de Chuquisaca por parte de algunos legisladores del departamento; sin embargo, afirmó que “nos han dejados solos” los representantes de otras regiones y partidos políticos “Tomamos como una marginación y discriminación de todas las fuerzas políticas que componen la Asamblea Legislativa. No esperábamos este regalo (por el Bicentenario), quitándonos una representación parlamentaria”, indicó.

– Justicia determina medidas sustitutivas contra 12 marchistas evistas

La Justicia determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva contra 12 personas aprehendidas durante la movilización evista que llegó el lunes 13 de enero a la ciudad de La Paz. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este jueves que estas personas fueron aprehendidas en posesión y tenencia de explosivos. “Se pretendía utilizar (estos explosivos) para agredir a los servidores policiales que se encontraban en funciones de seguridad en la plaza Murillo. Ha sido la autoridad jurisdiccional, quien ha definido otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva”, señaló el jefe policial. Dieter Mendoza, secretario general de la Federación Mamoré Bulo Bulo, informó sobre la liberación de los aprehendidos y señaló que “son inocentes”.