‘Tata’ Quispe abre la posibilidad de apoyar a Manfred en los comicios porque es el candidato mejor posicionado

Rafael Quispe, quien fue parte del Gobierno transitorio de Jeanine Añez, actualmente en prisión, ratificó su línea liberal capitalista y dijo que está muy lejos del socialismo.

Por Marisol Esthela Alvarado Flores

Fuente: Visión 360

El exdiputado Rafael Quispe, más conocido como el ‘Tata’ Quispe, abrió este viernes la posibilidad de apoyar a Manfred Reyes Villa de cara a los comicios de agosto próximo, porque se trata del candidato mejor posicionado, según algunas encuestas.

El también líder de Somos Pueblo, en contacto con los periodistas, manifestó que su partido aún no decidió a quién dará su respaldo; sin embargo, afirmó que “podría” ser a Reyes Villa, en atención a la preferencia que está captando en esta etapa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con la reciente encuesta de Marcelo Claure, empresario deportivo, Andrónico Rodríguez del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Reyes Villa lideran la preferencia en intención de voto. El primero con un 16% y el segundo con un 15%.

Quispe manifestó que, si bien no se decidió a quién dar el apoyo, lo que sí está claro en Somos Pueblo es que jamás se harán acuerdos con el MAS, ni con “arcistas” ni con “evistas”, como tampoco con el denominado bloque de unidad de los opositores integrado por Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Fernando Camacho, entre los principales.

“Manifestar a la población boliviana que no hemos decidido por quién, pero nuestro límite es no con el masismo y no con los otros que ya se están peleando”, señaló el líder político.

El ‘Tata’ Quispe, quien fue parte del Gobierno transitorio de Jeanine Añez, actualmente en prisión, ratificó su línea liberal capitalista y dijo que está muy lejos del socialismo.

“Soy indígena, cuándo Tupac Katari era socialista, acaso era comunista, era ‘camiri’, era negociante”, aseveró, y agregó que los “indígenas que somos profesionales queremos ser camiris, ricos”.

Fuente: Visión 360