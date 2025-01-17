Todos los campeones de la historia del Dakar, año a año

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Yazeed Al-Rajhi y Daniel Sanders, los ganadores del Dakar 2025 en coches y motos, respectivamente, ambos logrando su primer ‘Touareg’

Yazeed Al-Rajhi, en el Dakar 2024

 

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Yazeed Al-Rajhi, en el Dakar 2024

ASO

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FABIO MARCHI
Fuente: https://www.mundodeportivo.com

Yazeed Al-Rajhi, en coche, y Daniel Sanders, en moto, se proclamaron por primera vez campeones del Dakar 2025 a su llegada a la meta final de Shubaytah, en pleno desierto del ‘Empty Quarter’.

Daniel Sanders se impuso con su KTM en su 5º Dakar, a sus 30 años, con una carrera casi perfecta, dominando desde el primer día la clasificación general y sin prácticamente errores.

Por su parte, Al-Rajhi estuvo esperando el momento adecuado, gestionando más su ritmo sin tomar riesgos durante la primera semana para atacar en los días clave, como en la penúltima etapa, la 11.

Allí marcó la diferencia respecto a Lategan para imponerse por primera vez. Yazeed, de 43 años, es el primer saudí que gana, el primer piloto local en conquistar la carrera.

TODOS LOS CAMPEONES DEL DAKAR EN COCHE:

Año / Ganador / Coche

2024 YAZEED AL-RAJHI (SAU) TOYOTA HILUX T1+

2023 NASSER AL ATTIYAH (QAT) TOYOTA HILUX T1+

2022 NASSER AL ATTIYAH (QAT) TOYOTA HILUX T1+

2021 STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) MINI

2020 CARLOS SAINZ (ESP) MINI

2019 NASSER AL ATTIYAH (QAT) TOYOTA HILUX

2018 CARLOS SAINZ (ESP) PEUGEOT 3008 DKR

2017 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) PEUGEOT 3008 DKR

2016 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) PEUGEOT 2008 DKR

2015 NASSER AL ATTIYAH(PRT) RACING MINI

2014 NANI ROMA(ESP) RACING MINI

2013 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) RACING MINI

2012 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) RACING MINI

2011 NASSER AL ATTIYAH(QAT) VOLKSWAGEN TOUAREG

2010 CARLOS SAINZ(ESP) VOLKSWAGEN TOUAREG

2009 GINIEL DE VILLIERS (SAF) VOLKSWAGEN TOUAREG

2008 NO SE DISPUTÓ POR AMENAZAS DE AL QAEDA —

2007 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) MITSUBISHI MONTERO

2006 LUC ALPHAND (FRA) ”MITSUBISHI MONTERO

2005 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) MITSUBISHI MONTERO

2004 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) MITSUBISHI MONTERO

2003 HIROSHI MASUOKA MITSUBISHI MONTERO

2002 HIROSHI MASUOKA(JAP) MITSUBISHI MONTERO

2001 JUTTA KLEINSCHMIDT(ALE) MITSUBISHI MONTERO

2000 JEAN LOUIS SCHLESSER(FRA) SCHLESSER RENAULT BUGGY

1999 JEAN LOUIS SCHLESSER(FRA) SCHLESSER RENAULT BUGGY

1998 JEAN PIERRE FONTENAY(FRA) MITSUBISHI MONTERO

1997 KENJIRO SHINOKUZA(JAP) MITSUBISHI MONTERO

1996 PIERRE LARTIGUE(FRA) CITROËN ZX

1995 PIERRE LARTIGUE(FRA) CITROËN ZX

1994 PIERRE LARTIGUE(FRA) CITROËN ZX

1993 BRUNO SABY (FRA) MITSUBISHI MONTERO

1992 HUBERT AURIOL(ESP) MITSUBISHI MONTERO

1991 ARI VATANEN(FIN) CITROEN ZX

1990 ARI VATANEN(FIN) PEUGEOT 405 T16

1989 ARI VATANEN(FIN) PEUGEOT 405 T16

1988 JUHA KANKKUNEN(FIN) PEUGEOT 205 T16

1987 ARI VATANEN(FIN) PEUGEOT 205 T16

1986 RENÉ METGE(FRA) PORSCHE 959

1985 PATRICK ZANIROLI(FRA) MITSUBISHI MONTERO

1984 RENÉ METGE(FRA) PORSCHE 911

1983 JACKY ICKX(BEL) MERCEDES 280G

1982 CLAUDE MAURREAU (FRA) RENAULT

1981 RENÉ METGE(FRA) RANGE ROVER

1980 FREDDY KOTTULINSKY(NLD) VOLKSWAGEN

1979 LAIN GENESTIER (FRA) RANGE ROVER

TODOS LOS CAMPEONES DEL DAKAR EN MOTO:

Año / Ganador / Moto

2024 DANIEL SANDERS (AUS) KTM 450 RALLY

2023 KEVIN BENAVIDES (ARG) KTM 450 RALLY

2022 SAM SUNDERLAND (ING) GASGAS/ KTM 450 RALLY

2021 KEVIN BENAVIDES (USA) HONDA CRF 450 RALLY

2020 RICKY BRABEC (USA) HONDA CRF 450 RALLY

2019 TOBY PRICE (AUS) KTM 450 RALLY

2018 MATTHIAS WALKNER (AUS) KTM 450 RALLY

2017 SAM SUNDERLAND (ING) KTM 450 RALLY

2016 TOBY PRICE (AUS) KTM 450 RALLY

2015 MARC COMA (ESP) KTM 450 RALLY

2014 MARC COMA (ESP) KTM 450 RALLY

2013 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 450 RALLY

2012 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 450 RALLY

2011 MARC COMA(ESP) KTM 450 RALLY

2010 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 690 RALLY

2009 MARC COMA(ESP) KTM 690 RALLY

2008 NO SE DISPUTÓ POR AMENAZAS DE AL QAEDA —

2007 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 690 RALLY

2006 MARC COMA(ESP) ”>KTM LC4 660R

2005 CYRIL DESPRES(FRA) KTM LC4 660R

2004 NANI ROMA (ESP) KTM LC4 660R

2003 RICHARD SAINCT(FRA) KTM LC4 660R

2002 FABRIZIO MEONI(ITA) KTM LC4 660R

2001 FABRIZIO MEONI(ITA) KTM LC4 660R

2000 RICHARD SAINCT(FRA) BMWF650RR

1999 RICHARD SAINCT(FRA) BMWF650RR

1998 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T

1997 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T

1996 EDI ORIOLI(ITA) YAMAHA YZE750T

1995 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T

1994 EDI ORIOLI(ITA) CAGIVA ELEFANT900

1993 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T

1992 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T

1991 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T

1990 EDI ORIOLI(ITA) CAGIVA ELEFANT 900

1989 GILLES LALAY (FRA) HONDA NXR800V

1988 EDI ORIOLI(ITA) HONDA NXR800V

1987 CYRIL NEVEU (FRA) HONDA NXR750V

1986 CYRIL NEVEU (FRA) HONDA NXR750V

1985 GASTON RAHIER(BEL) BMW GS980R

1984 GASTON RAHIER(BEL) BMW GS980R

1983 HUBERT AURIOL (FRA) BMW GS980R

1982 CYRIL NEVEU (FRA) HONDA XR550

1981 HUBERT AURIOL (FRA) BMW GS800R

1980 CYRIL NEVEU (FRA) YAMAHA XT500

1979 CYRIL NEVEU (FRA) YAMAHA XT500


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