Todos los campeones de la historia del Dakar, año a año

Yazeed Al-Rajhi y Daniel Sanders, los ganadores del Dakar 2025 en coches y motos, respectivamente, ambos logrando su primer ‘Touareg’
Yazeed Al-Rajhi, en coche, y Daniel Sanders, en moto, se proclamaron por primera vez campeones del Dakar 2025 a su llegada a la meta final de Shubaytah, en pleno desierto del ‘Empty Quarter’.
Daniel Sanders se impuso con su KTM en su 5º Dakar, a sus 30 años, con una carrera casi perfecta, dominando desde el primer día la clasificación general y sin prácticamente errores.
Por su parte, Al-Rajhi estuvo esperando el momento adecuado, gestionando más su ritmo sin tomar riesgos durante la primera semana para atacar en los días clave, como en la penúltima etapa, la 11.
Allí marcó la diferencia respecto a Lategan para imponerse por primera vez. Yazeed, de 43 años, es el primer saudí que gana, el primer piloto local en conquistar la carrera.
TODOS LOS CAMPEONES DEL DAKAR EN COCHE:
Año / Ganador / Coche
2024 YAZEED AL-RAJHI (SAU) TOYOTA HILUX T1+
2023 NASSER AL ATTIYAH (QAT) TOYOTA HILUX T1+
2022 NASSER AL ATTIYAH (QAT) TOYOTA HILUX T1+
2021 STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) MINI
2020 CARLOS SAINZ (ESP) MINI
2019 NASSER AL ATTIYAH (QAT) TOYOTA HILUX
2018 CARLOS SAINZ (ESP) PEUGEOT 3008 DKR
2017 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) PEUGEOT 3008 DKR
2016 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) PEUGEOT 2008 DKR
2015 NASSER AL ATTIYAH(PRT) RACING MINI
2014 NANI ROMA(ESP) RACING MINI
2013 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) RACING MINI
2012 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) RACING MINI
2011 NASSER AL ATTIYAH(QAT) VOLKSWAGEN TOUAREG
2010 CARLOS SAINZ(ESP) VOLKSWAGEN TOUAREG
2009 GINIEL DE VILLIERS (SAF) VOLKSWAGEN TOUAREG
2008 NO SE DISPUTÓ POR AMENAZAS DE AL QAEDA —
2007 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) MITSUBISHI MONTERO
2006 LUC ALPHAND (FRA) ”MITSUBISHI MONTERO
2005 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) MITSUBISHI MONTERO
2004 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) MITSUBISHI MONTERO
2003 HIROSHI MASUOKA MITSUBISHI MONTERO
2002 HIROSHI MASUOKA(JAP) MITSUBISHI MONTERO
2001 JUTTA KLEINSCHMIDT(ALE) MITSUBISHI MONTERO
2000 JEAN LOUIS SCHLESSER(FRA) SCHLESSER RENAULT BUGGY
1999 JEAN LOUIS SCHLESSER(FRA) SCHLESSER RENAULT BUGGY
1998 JEAN PIERRE FONTENAY(FRA) MITSUBISHI MONTERO
1997 KENJIRO SHINOKUZA(JAP) MITSUBISHI MONTERO
1996 PIERRE LARTIGUE(FRA) CITROËN ZX
1995 PIERRE LARTIGUE(FRA) CITROËN ZX
1994 PIERRE LARTIGUE(FRA) CITROËN ZX
1993 BRUNO SABY (FRA) MITSUBISHI MONTERO
1992 HUBERT AURIOL(ESP) MITSUBISHI MONTERO
1991 ARI VATANEN(FIN) CITROEN ZX
1990 ARI VATANEN(FIN) PEUGEOT 405 T16
1989 ARI VATANEN(FIN) PEUGEOT 405 T16
1988 JUHA KANKKUNEN(FIN) PEUGEOT 205 T16
1987 ARI VATANEN(FIN) PEUGEOT 205 T16
1986 RENÉ METGE(FRA) PORSCHE 959
1985 PATRICK ZANIROLI(FRA) MITSUBISHI MONTERO
1984 RENÉ METGE(FRA) PORSCHE 911
1983 JACKY ICKX(BEL) MERCEDES 280G
1982 CLAUDE MAURREAU (FRA) RENAULT
1981 RENÉ METGE(FRA) RANGE ROVER
1980 FREDDY KOTTULINSKY(NLD) VOLKSWAGEN
1979 LAIN GENESTIER (FRA) RANGE ROVER
TODOS LOS CAMPEONES DEL DAKAR EN MOTO:
Año / Ganador / Moto
2024 DANIEL SANDERS (AUS) KTM 450 RALLY
2023 KEVIN BENAVIDES (ARG) KTM 450 RALLY
2022 SAM SUNDERLAND (ING) GASGAS/ KTM 450 RALLY
2021 KEVIN BENAVIDES (USA) HONDA CRF 450 RALLY
2020 RICKY BRABEC (USA) HONDA CRF 450 RALLY
2019 TOBY PRICE (AUS) KTM 450 RALLY
2018 MATTHIAS WALKNER (AUS) KTM 450 RALLY
2017 SAM SUNDERLAND (ING) KTM 450 RALLY
2016 TOBY PRICE (AUS) KTM 450 RALLY
2015 MARC COMA (ESP) KTM 450 RALLY
2014 MARC COMA (ESP) KTM 450 RALLY
2013 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 450 RALLY
2012 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 450 RALLY
2011 MARC COMA(ESP) KTM 450 RALLY
2010 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 690 RALLY
2009 MARC COMA(ESP) KTM 690 RALLY
2008 NO SE DISPUTÓ POR AMENAZAS DE AL QAEDA —
2007 CYRIL DESPRES(FRA) KTM 690 RALLY
2006 MARC COMA(ESP) ”>KTM LC4 660R
2005 CYRIL DESPRES(FRA) KTM LC4 660R
2004 NANI ROMA (ESP) KTM LC4 660R
2003 RICHARD SAINCT(FRA) KTM LC4 660R
2002 FABRIZIO MEONI(ITA) KTM LC4 660R
2001 FABRIZIO MEONI(ITA) KTM LC4 660R
2000 RICHARD SAINCT(FRA) BMWF650RR
1999 RICHARD SAINCT(FRA) BMWF650RR
1998 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T
1997 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T
1996 EDI ORIOLI(ITA) YAMAHA YZE750T
1995 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T
1994 EDI ORIOLI(ITA) CAGIVA ELEFANT900
1993 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T
1992 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T
1991 STEPHANE PETERHANSEL(FRA) YAMAHA YZE750T
1990 EDI ORIOLI(ITA) CAGIVA ELEFANT 900
1989 GILLES LALAY (FRA) HONDA NXR800V
1988 EDI ORIOLI(ITA) HONDA NXR800V
1987 CYRIL NEVEU (FRA) HONDA NXR750V
1986 CYRIL NEVEU (FRA) HONDA NXR750V
1985 GASTON RAHIER(BEL) BMW GS980R
1984 GASTON RAHIER(BEL) BMW GS980R
1983 HUBERT AURIOL (FRA) BMW GS980R
1982 CYRIL NEVEU (FRA) HONDA XR550
1981 HUBERT AURIOL (FRA) BMW GS800R
1980 CYRIL NEVEU (FRA) YAMAHA XT500
1979 CYRIL NEVEU (FRA) YAMAHA XT500