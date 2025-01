Trabajadores de La Paz Limpia advierten con parar el recojo de basura

Los trabajadores instalaron su protesta en puertas del edificio del Palacio Consistorial de la ciudad de La Paz.

Fuente: Bolivia Tv

Trabajadores de la empresa La Paz Limpia amenazaron con paralizar el servicio de recolección de basura en la ciudad sede de gobierno ante la falta de pagos de salarios desde noviembre de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

El representante de los trabajadores de La Paz Limpia, Marco Canqui, informó que el sector se encuentra en estado de emergencia, y amenazaron con paralizar el servicio de limpieza desde hoy como una de las medidas de presión, para que el alcalde Iván Arias atienda sus demandas.

“Si no nos depositan el sueldo, vamos a parar el servicio de recolección de basura. Seguimos en estado de emergencia, porque nosotros solo pedimos el pago de nuestros salarios”, señaló Canqui.

Explicó que durante la reunión sostenida con los concejales de la alcaldía paceña no se llegó a ningún acuerdo y que el ejecutivo municipal señala que no deben ningún monto económico a los más de 800 trabajadores de aseo urbano.

Los obreros de la empresa recolectora de basura instalaron su protesta en puertas del edificio del Palacio Consistorial de la ciudad de La Paz, donde tuvieron un altercado con los guardias municipales, porque éstos quisieron retirarlos a empujones del lugar.

“Nosotros nos sentimos apenados que nos hagan a un lado y no nos paguen, porque el alcalde en un inicio nos dijo que cada 5 nos iba a depositar nuestros sueldos, después dijeron cada 10, luego cada 15 y ahora cada 25, nosotros no vamos a permitir que nos mientan”, declaró Verónica Yujra, una de las trabajadoras.

Pidió al alcalde municipal priorizar el pago de los trabajadores y señaló que sus compañeros trabajan en la limpieza toda la noche, “en lluvia y frío”.

“Nuestro trabajo es muy sacrificado y no es justo que no nos paguen, somos madres solas y eso no reconoce el alcalde, yo tengo seis hijos y necesito para comprar los materiales escolares para el inicio de clases de mis hijos”, declaró una de las trabajadoras de la empresa.

Sin embargo, el secretario de Gestión Ambiental, Juan Pablo, señaló que la alcaldía paceña, según el contrato suscrito con la empresa La Paz Limpia, desde 2016 no tienen ninguna deuda.