Transporte rechaza declaraciones del alcalde y exige cumplir el fallo judicial

La próxima semana se desarrollará un ampliado departamental de transportistas, donde se tomarán decisiones si no se cumple el fallo.

El sector del transporte lamentó las recientes declaraciones del alcalde, Jhonny Fernández, sobre que no se subirá el pasaje hasta que se dé a conocer la metodología al Concejo Municipal.

Además, transportistas solicitan que se cumpla el fallo judicial. Una reunión está programada para este viernes y se espera la presencia del burgomaestre.

«Nos vamos a apegar al fallo de la Sala Constitucional, eso vamos a hacer cumplir. Escuchamos la declaración del alcalde anoche y lamentamos su posición, está en sus manos. El transporte va a llamar a un ampliado departamental. Hay un fallo constitucional, el alcalde tiene que saber, que es inmediato cumplimiento. No vamos a jugar con esta situación y que el alcalde no nos esté chantajeando con el reordenamiento, por ejemplo«, afirmó Birsmark Daza, ejecutivo del transporte federado.

Comentó que la justicia «les dio la razón» al aceptar la nivelación de tarifas.

«No hemos pedido una subida de pasajes, hemos pedido una nivelación al costo de vida que hoy tenemos. Nosotros vamos a acudir a donde tengamos que acudir porque hay un fallo. El ampliado departamental, la semana que viene, va a decidir porque esto se está saliendo de control», agregó.

Pidió al burgomaestre no evadir la situación con diferentes argumentos.

«Es fallo es de estricto cumplimiento. Nosotros ya fuimos notificados ayer. Estamos muy molestos con la intención de sacar 60 líneas del centro, eso no va a funcionar. Eso tiene que ser consensuado con el sector y con las juntas vecinales del casco viejo. No hay las condiciones, no van a señalizar hasta esta noche», agregó.

También rechazó la participación del Concejo en esta etapa.

«El Concejo ya no nos sirve, tuvo en su momento en su cancha este tema del pasaje, pero no quisieron hacerlo, no les dio la gana, no hay voluntad. Vamos a ir por lo jurídico y lo social, nuestras bases están muy molestas. Hoy tenemos una reunión, supuestamente el alcalde va a estar presente. Nuestra posición es que hay un fallo constitucional que nos da la razón de que debe haber una nivelación de tarifas, pero no aceptaron chantaje del reordenamiento y comprar vehículos nuevos», complementó.