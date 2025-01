Jhonny Fernández: “No se sube el pasaje hasta que yo haga conocer al Concejo la metodología del informe técnico”

Fuente: Unitel

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, aseguró que aún no se subirá el monto del pasaje en micro en la capital cruceña hasta que presente al Concejo municipal la metodología que aplicó para el estudio que hizo público en noviembre del 2024, que fijaba un incremento entre Bs 2,17 y Bs 2,37.

“No se sube el pasaje hasta que yo conocer al Concejo Municipal la metodología de trabajo con la que se elaboró el primer informe técnico donde se establecía de que había varios aspectos, uno técnico y otro legal y nuevamente vamos a hacer conocer porque eso nos recomiendan en este fallo”, declaró Fernández en conferencia de prensa la noche del jueves.

Esta semana se conoció que la Sala Constitucional Tercera emitió un fallo en el que dio luz verde para que el alcalde defina si se incrementa el pasaje. Ante ello, los micreros esperan que el monto del pasaje suba a Bs 2,50.

Este viernes, Fernández anunció que no aprobará ningún incremento hasta que no se termine este proceso de entrega de informe y aprobación. Precisó que el lunes, al referirse al 13 de enero, enviará al Concejo municipal la metodología que utilizó para la elaboración del informe que recomendaba el aumento del pasaje.

Aseguró que no están incumpliendo nada de lo que estableció la sala constitucional.

Agregó que en este tema de transporte también se debe ver el cumplimiento de la ley, por ejemplo, mencionó que si las unidades de micros no están registradas en la capital cruceña no pueden prestar servicio. Además, dijo que igual si los transportistas no cumplen con el ordenamiento, no se les entregará autorizaciones de servicios.