Tras la investidura de Trump, Putin y Xi Jinping exhibieron su alianza: «Nuestros lazos son independientes de la situación mundial»

Los mandartarios de Rusia y China dialogaron en una videollamada con promesas de mayor cooperación frente a lo que llaman “la incertidumbre exterior”. Moscú espera su primer contacto con el nuevo presidente estadounidense

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo este martes una videollamada con el presidente chino, Xi Jinping, en la que le propuso seguir desarrollando su asociación estratégica, pocas horas después de que Donald Trump jurara su cargo como cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos.

Putin saludó a Xi y se dirigió al presidente chino como su “querido amigo”, diciendo que quería esbozar “nuevos planes para el desarrollo de la asociación integral ruso-china y la cooperación estratégica.”

El Kremlin difundió un vídeo de su encuentro.

“Estoy de acuerdo con usted en que la cooperación entre Moscú y Beijing se basa en una amplia coincidencia de intereses nacionales y de puntos de vista sobre lo que deben ser las relaciones entre las grandes potencias”, dijo Putin a Xi.

“Construimos nuestros lazos sobre la base de la amistad, la confianza y el apoyo mutuos, la igualdad y el beneficio recíproco. Estos vínculos son autosuficientes, independientes de los factores políticos internos y de la actual situación mundial.”

Putin saludó a Xi y se dirigió al presidente chino como su “querido amigo”, (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS)

El jefe del Kremlin destacó que “las relaciones de política exterior y el trabajo conjunto entre Rusia y China juegan objetivamente un importante papel estabilizador en los asuntos internacionales”.

“No debemos permitir que la ideología del fascismo, del nazismo y del militarismo vuelva a levantar cabeza. Es importante, junto con otras personas que piensan como nosotros, preservar y defender cuidadosamente la verdad histórica”, subrayó.

Putin también destacó los logros bilaterales de 2024, incluyendo el 75 aniversario de relaciones diplomáticas y varios encuentros entre ambos líderes. “Creo que el año pasado fue fructífero para nosotros”, afirmó el mandatario ruso, quien agradeció especialmente el apoyo chino durante la presidencia rusa de los BRICS.

A su vez, Xi destacó que China está dispuesta a continuar profundizando las relaciones con Rusia.

“En el nuevo año, nos estamos preparando para llevar junto con ustedes las relaciones chino-rusas a nuevas alturas”, dijo el mandatario chino.

Agregó que Beijing junto con Moscú tienen el propósito de “hacer frente a la incertidumbre exterior sobre la base de la estabilidad”.

Rusia, que libra una guerra contra Ucrania —armada por la OTAN—, y China, presionada por un esfuerzo concertado de Estados Unidos para contrarrestar su creciente poderío militar y económico, han encontrado cada vez más motivos de confluencia geopolítica.

Putin y Xi destacaron su visión común sobre las relaciones entre potencias y su papel «estabilizador» en asuntos internacionales. (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS)

China ha intentado mostrarse como una parte neutral desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Pero sigue siendo un estrecho socio político y económico de Moscú y nunca ha condenado la guerra, lo que ha llevado a algunos miembros de la OTAN a tachar a Beijing de “facilitador” del conflicto.

Ambas partes han hecho mucho hincapié en el vínculo personal supuestamente fuerte entre Xi y Putin, con Xi llamando al líder ruso su “mejor amigo” y Putin alabando a su “socio fiable“.

En un mensaje de Año Nuevo dirigido a Putin el mes pasado, Xi se comprometió a promover “la paz y el desarrollo mundiales”, según un reportaje de CCTV.

“Ante la rápida evolución de unos cambios nunca vistos en un siglo y la turbulenta situación internacional, China y Rusia han avanzado siempre de la mano por el camino correcto de la no alineación, la no confrontación y el no atacar a terceros”, declaró Xi, según la cadena.

Xi habló por teléfono con Trump en vísperas de la investidura del 47 presidente de EE.UU., mientras Putin espera hacer lo mismo en los próximos días.