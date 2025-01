Tuto advierte vuelo demorado de BoA, pide al juez que lo espere

Su vuelo está demorado por 35 minutos.

El expresidente Tuto Quiroga, quien tiene un juicio previsto para hoy a las 9 am, lamenta el servicio de BoA que nuevamente presenta retrasos, como se ve constantemente las denuncias en redes sociales, debido a esto podría no llegar a tiempo a su audiencia.

Tilín/Evo: como sufrimos muchos en #Bolivia vuelo BoA #663 a LP está demorado, ya lleva 35 minutos de retraso. Este es el que debo tomar para ir al juicio con que buscan inhabilitarme. Díganle a su juez que me espere, no soy como ustedes, nunca me escapo. pic.twitter.com/OYNk1DiI98

— Tuto Quiroga (@tutoquiroga) January 31, 2025

El expresidente Jorge Quiroga denunció ayer que Evo Morales y Luis Arce intentan inhabilitarlo como candidato “desempolvando el viejo caso Catler”, de 2009, debido a que le citaron al inicio de juicio en su contra, para este viernes en la ciudad de La Paz, por la presunta comisión del delito de difamación.

La audiencia de apertura de juicio fue convocada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Hacia las Mujeres 5°de La Paz, para las 09:00 de este viernes.

El caso Catler estalló el 27 de enero del 2009, tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor, a quien le arrebataron $us 450.000, una supuesta comisión ilegal para el entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, para la adjudicación de la instalación de una planta separadora de líquidos al consorcio Catler-Uniservice.

En febrero de 2009, Quiroga señaló al Banco Unión, la entidad bancaria de la que se retiró ese dinero, de ser una “lavandería de corrupción”. Por ese motivo, los ejecutivos del ente estatal iniciaron un juicio en contra de Quiroga por el delito de difamación, proceso en el que el expresidente fue sentenciado, en primera instancia, a dos años de prisión. Esa pena fue apelada y el proceso se mantuvo pendiente de reanudación, hasta el presente, en que un juzgado decide reactivarlo con la citación al exmandatario y ahora candidato presidencial, a una audiencia para este viernes en la ciudad de La Paz.