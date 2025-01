Tuto Quiroga: Haré del Oriente boliviano un Paraguay II, duele que nos ganen 4 a 1 en soya, 10 a 1 en carne

Tuto Quiroga también abordó la crisis económica del país, destacando que este año Bolivia pagará 2.500 millones de dólares por los créditos “caros y corruptos de este gobierno” y ante ellos planteó renegociar toda esa deuda para crear un programa de reestructuración y salvataje de la balanza de pagos.

Santa Cruz.- En entrevista exclusiva con La Hora Pico de eju.tv, el líder político y candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, aseguró que transformará el oriente boliviano y recuperará el liderazgo perdido en la producción agropecuaria. Quiroga expresó su profundo malestar por la situación actual, destacando que Bolivia ha quedado atrás frente a Paraguay en áreas clave como la exportación de soya y carne.

«Me duele recordar que, cuando era joven, veía a los paraguayos venir a Santa Cruz a aprender del milagro soyero. Me duele que nos empaten en el futbol en El Alto, mucho más me duele que nos ganen 4 a 1 en soya, 10 a 1 en carne, (me duele) que hubiéramos perdido el tiempo, tenemos la oportunidad de entrar y vamos a demostrar», señaló Quiroga a los conductores del programa radial Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Explicó que impulsará una política agropecuaria moderna basada en el uso de tecnología avanzada e infraestructura para convertir al Oriente boliviano en un «Paraguay II». “No hablamos de un segundo Paraguay, hablamos de Paraguay por dos», aclaró Quiroga.

El líder político subrayó que, si resulta elegido presidente, no perderá ni un solo día para comenzar a trabajar por el país. «El 17 de agosto se vota, y el 18 de agosto empieza el mandato del nuevo gobierno. Si gano, no esperaré ni un día. En la transición es donde más se puede hacer», agregó.

En ese marco, señaló que su propuesta también incluye fomentar la industria del litio, con el objetivo de convertir a Bolivia en una potencia mundial en la exportación de baterías de litio. «No queremos baterías hechas en Seúl, queremos baterías que digan hechas en Bolivia, generando empleo aquí y evitando que la gente se vaya», señaló el candidato.

Quiroga también abordó la crisis económica del país, destacando que este año Bolivia pagará 2.500 millones de dólares por los créditos “caros y corruptos de este gobierno” y ante ellos renegociar toda esa deuda para crear un programa de reestructuración y salvataje de la balanza de pagos.

