Un estudio reveló cuál es el mejor horario para tomar café y aprovechar todos sus beneficios para la salud

Una extenso seguimiento de más de 40 mil personas durante casi 20 años reveló que una de las bebidas más consumidas en el mundo podría influir en el bienestar cardiovascular y la longevidad, dependiendo de ciertos hábitos de consumo.

Un estudio reciente destaca que la relación entre el café y la salud podría ser más compleja de lo que se pensaba, e involucrar ritmos circadianos, hormonas y otros elementos clave del bienestar humano. De esta forma, el momento del día en que se toma esta infusión es clave a la hora de potenciar sus beneficios.

El consumo de café en las primeras horas del día no solo es una costumbre para millones de personas en todo el mundo, sino que también podría ser una decisión favorable para la salud. Según un análisis basado en los hábitos alimentarios de 40.725 adultos entre 1999 y 2018, quienes bebían café por la mañana tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31% menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares durante un período de seguimiento de diez años.

El impacto positivo del café matutino no se limita a un grupo específico de consumidores. Los beneficios se observaron tanto en bebedores moderados (dos o tres tazas al día) como en aquellos que consumen más de tres tazas diarias. No obstante, quienes limitaban su consumo a una taza experimentaban una disminución menos marcada en los riesgos de mortalidad. Esto marca la importancia no solo de consumir café, sino también de hacerlo en cantidades adecuadas y en el momento correcto del día.