Una obra de arte viajará a la Luna: un proyecto sueco que hará historia

La maqueta de una casa roja, hecha por el artista Mikael Genberg, será enviada al espacio y marcará un hito en la unión entre creatividad y exploración espacial.

Fuente: Infobae

Un pequeño y ambicioso proyecto está a punto de hacer historia: la maqueta de una casa roja de estilo típicamente sueco será enviada a la Luna esta semana. La creación pertenece a Mikael Genberg, un artista sueco que lleva 25 años soñando con ver su obra en la superficie lunar.

El lanzamiento está programado para el miércoles 15 de enero, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX que despegará desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este proyecto, conocido como Moonhouse, es una combinación de arte, tecnología e innovación que ya capturó la atención del mundo.

Mikael Genberg, creador de la Moonhouse, describe la obra como un sueño poético llevado al espacio (ispace mission 2 via AP) Mikael Genberg, creador de la Moonhouse, describe la obra como un sueño poético llevado al espacio (ispace mission 2 via AP)

Un sueño poético con un toque de locura

Genberg describió este proyecto como una idea que, aunque pueda parecer absurda, tiene un profundo significado artístico.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, explicó: “Fue una idea loca, tal vez idiota, pero al mismo tiempo, en mi opinión, muy poética, poner una casa roja con esquinas blancas en la superficie de la luna”.

El artista también expresó su emoción por el inminente lanzamiento. “Es pequeño en este planeta, pero será grande en la Luna; no hay nada parecido en el espacio”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press.

La Moonhouse tiene un tamaño reducido, con apenas 12 centímetros de largo, 8 de ancho y 10 de alto. Está hecha de aluminio y revestida con una pintura especial que asegura su resistencia en condiciones extremas, a las que probablemente quede expuesta en la Luna.

La empresa japonesa ispace es responsable del transporte y operación del módulo lunar del proyecto (The Moonhouse / ispace) La empresa japonesa ispace es responsable del transporte y operación del módulo lunar del proyecto (The Moonhouse / ispace)

Un proyecto con historia: de la Tierra a la Luna

Antes de su viaje espacial, esta casa roja tuvo una travesía global. Según el sitio web oficial del proyecto, la Moonhouse fue instalada en árboles, bajo el agua, en la Gran Muralla China y, en 2006, incluso acompañó al astronauta sueco Christer Fuglesang a la Estación Espacial Internacional, ubicada a 400 kilómetros sobre la Tierra.

Este recorrido refleja la intención de Genberg de llevar su obra a lugares inusuales y simbólicos, todo para mostrar que el arte no tiene límites.

El proyecto cuenta con el respaldo de la empresa japonesa ispace, encargada de operar el módulo lunar que transportará la casa.

Julien-Alexandre Lamamy, director general de ispace Europe, declaró: “La visión de la obra se fusiona con la nuestra: expandir nuestro planeta y nuestro futuro, y extender la esfera de la vida humana al espacio”.

Además, la financiación del proyecto provino de unas 70 personas que donaron entre 7 y 10 millones de coronas suecas (aproximadamente entre 626.000 y 895.000 dólares). Este apoyo permitió cubrir los costos del diseño, construcción y transporte de la Moonhouse.

El viaje hacia la Luna

Si todo marcha según lo planeado, el módulo lunar de ispace llamado Tenacious transportará la maqueta a la Luna en un viaje de cuatro meses.

La maqueta mide 12 cm de largo, 8 cm de ancho y 10 cm de alto, y está hecha de aluminio (The Moonhouse / ispace) La maqueta mide 12 cm de largo, 8 cm de ancho y 10 cm de alto, y está hecha de aluminio (The Moonhouse / ispace)

Una vez que aterrice, el rover saldrá con la casa, tomará fotografías de la instalación y la dejará en la Luna, como un testimonio del arte humano en el espacio.

Genberg anticipó que su obra permanecerá en la superficie lunar por miles y miles de años. “Debería liberar la casa, tomar algunas fotografías y dejarla allí parada durante miles y miles y tal vez millones de años”, contó a AP.

La Moonhouse, además de ser una obra de arte, es un símbolo de la creatividad y el ingenio humano. Este proyecto demuestra cómo el arte puede cruzar las fronteras de lo posible y unirse con la exploración espacial para dejar una huella duradera en el cosmos.

El lanzamiento de la maqueta, además de ser un evento histórico, inspira a imaginar un futuro donde las expresiones culturales trasciendan las barreras físicas de la Tierra.