Viceministro Gutiérrez afirma que Educación cree que no se deben incrementar las pensiones en instituciones educativas particulares

Sin embargo, el titular de esa cartera de Estado, Omar Véliz, afirma que será una reunión con los interesados la que defina ese aspecto

El Ministerio de Educación estima que no debe haber un incremento de pensiones en instituciones educativas particulares tanto del subsistema de enseñanza superior, como del nivel regular, afirmó este jueves el viceministro de Educación Superior, José Luis Gutiérrez, al ser consultado sobre la posibilidad de un aumento en las tarifas mensuales de universidades, institutos y unidades educativas del sector privado.

“Desde el Ministerio (de Educación) tenemos la línea de que no tiene que haber incremento de pensiones, por el momento no nos ha llegado ninguna solicitud (de universidades e institutos superiores) para poder ver el tema, a nosotros no nos llegó nada”, afirmó la autoridad, quien añadió que, ante cualquier incremento de pensiones en el ámbito de su competencia, los afectados pueden dirigirse al Viceministerio de Educación Superior para sentar la denuncia correspondiente.

Una vez conocido el reclamo, se procederá a efectuar las acciones correspondientes de acuerdo con el sistema de control y seguimiento que tiene esa instancia para el funcionamiento administrativo y académico de las universidades y los institutos de formación profesional; en tal caso, se conformarán los equipos para que hagan el seguimiento de las denuncias que se presenten con la finalidad de evitar el incremento unilateral de pensiones.

Sin embargo, mostró la predisposición de su cartera para entablar conversaciones con cualquier sector que es controlado por ese viceministerio, pero reitero que la línea institucional del Ministerio de Educación es que en esta gestión educativa no puede haber incremento de tarifas tanto para el subsistema de educación superior como regular. En cuanto a las actividades de universidades e institutos de formación profesional, el inicio está contemplado para el lunes 13 de enero del año en curso.

Minutos antes, el ministro de Educación, Omar Véliz, en conferencia de prensa, informó que se convocará a las diferentes instancias que aglutinan a las instituciones de educación privada para encontrar consensos, de todas maneras, pidió esperar a la reunión que se llevará a cabo con los interesados para escuchar su posición sobre las tarifas actuales en los diferentes subsistemas educativos y, una vez llevada a cabo, se informarán las decisiones que tome esa cartera de Estado al respecto.

“Nosotros vamos a hacer una evaluación en función a una propuesta que podamos recibir de los mismos interesados, porque no queremos que se esté especulando y se diga que el ministro (de Educación) está pidiendo un favor a los privados, eso no queremos, lo que queremos es resolver y dar información concreta una vez que se sostenga esta reunión”, afirmó Véliz al respecto de la posibilidad de aumentar las pensiones este 2025.