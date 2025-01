“Ya no puedo vivir en la calle”: Anciana ruega que le devuelvan un anticrético de $us 9.000

Jhovana Cahuasa

Teodora Alcoce, es una mujer de la tercera edad que denuncia una estafada, ya que el propietario del inmueble supuestamente no quiere devolverle el dinero por el anticrético.

“Pido que me lo devuelva el anticrético, ya no puedo soportar esto, ya no puedo vivir en la calle, que me lo devuelva”, manifestó la anciana.

La mujer es viuda y se encuentra desamparada, en medio de lágrimas afirmó que el propietario del inmueble le mostró dos cuartos y un baño para darle esas piezas en anticrético, ella tomó las habitaciones dando un monto de 5.000 dólares como adelanto, posteriormente al ingresar al inmueble habría agregado la suma de 4.000 dólares haciendo un total de 9.000 dólares.

“Me mostró dos cuartos una habitación una cocina y un baño, yo saqué el dinero y le di en ese momento 5.000 dólares y al entrar le di 4.000 dólares con eso es 9.000″, afirmó.

La señora Teodora dijo que invirtió todos sus ahorros en el anticrético, para poder acceder al anticrético de unas piezas ubicadas en un domicilio en la zona de Cota Cota en La Paz, pero dijo que no pudo vivir en el lugar, por el peligro y la incomodidad, posteriormente fue desalojada.

“El primer mes en julio yo viví tranquila, en agosto llegó viento y los vidrios de las ventanas se fueron abajo”, señaló Teodora quien dijo que ese hecho no le permitía vivir con tranquilidad y las condiciones eran riesgosas.

Fue por ese motivo que la anciana decidió solicitar la devolución de su dinero, su clamor es único que le devuelvan los ahorros de toda su vida para poder conseguir otra vivienda en anticrético donde pueda vivir con tranquilidad y sin riesgos.

“Desde entonces yo le estoy cobrando la devolución del anticrético, doctor por favor devuélvame el anticrético porque en ese lugar no se puede vivir. Pero se hace el desentendido”, afirmó la afectada quien pide ayuda para que le devuelvan sus ahorros.