«Yo no soy ningún cobarde»: el exabrupto del gobernador Aguilera en Sucre

La primera autoridad departamental de Santa Cruz evitó calificar la gestión del presidente Luis Arce y discutió con un periodista.

eju.tv / Video: Estudio Central de Noticias

La reciente visita del gobernador interino Mario Aguilera a la ciudad de Sucre estuvo marcada por el exabrupto que protagonizó cuando evitó calificar la gestión del presidente Luis Arce y discutió con el periodista que le hizo la pregunta.

«Yo no soy ningún cobarde y menos voy a aceptar que usted me esté poniendo palabras en la boca, usted me está tildando de cobarde y aquí acabamos la conversación», declaró molesto Aguilera ante la insistencia del periodista Mario Gómez.

Todo comenzó cuando a la primera autoridad departamental de Santa Cruz se le pidió que califique la gestión que cumple Arce en la Presidencia. Entonces respondió que haría una evaluación cuando acabe su periodo en el poder.

«Ah, o sea, no se anima a calificar ahora…», le dijo el periodista, comentario que despertó la molestia del Gobernador, quien señaló que lo tildaron de cobarde y exigía respeto.

«Los calificativos siempre tenés que guardarlos, los calificativos manténgalos a dos brazos de distancia de las personas a las que debe respetar», manifestó enojado.