Fuente: https://actualidad.rt.com

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, en una entrevista con Bloomberg declaró que podría mantener las negociaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, si antes el mandatario estadounidense, Donald Trump, le proporciona las garantías de seguridad para Ucrania.

«La única cuestión es qué garantías de seguridad ofrece y, sinceramente, quiero llegar a un acuerdo [con Trump] antes de iniciar las negociaciones [con Putin]», señaló. «Si [Trump] puede garantizar una seguridad sólida e irreversible para Ucrania, avanzaremos por esa vía diplomática», aseguró Zelenski.

Al reflexionar acerca de posibles garantías de seguridad, Zelenski insinuó la posibilidad de despliegue de un contingente militar internacional en el territorio ucraniano, al resaltar que esto «no puede ser sin EE.UU.«. «Incluso si algunos amigos europeos piensan que puede ser, no puede ser. Nadie se arriesgará sin EE.UU.», destacó, al agregar que tal escenario dividiría la OTAN.

Asimismo, el líder del régimen de Kiev indicó que no quiere que Moscú y EE.UU. lleguen a un acuerdo para poner fin al conflicto en torno a Ucrania sin participación de su país. «No queremos que esto ocurra a espaldas de Ucrania«, aseveró. «Estoy convencido de que EE.UU. no lo hará, aunque no estoy seguro de que no haya ocurrido antes. No me refiero solo a EE.UU., sino también a algunos socios europeos», agregó.

