Acciones de la empresa china CBC que producirá carbonato de litio en Uyuni tienen un valor de $us 10.000

Fuente: ANF

Las acciones de la empresa Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia tienen un valor de $us 10.000, esa firma suscribió un contrato con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni.

“Nombre de la Empresa El nombre de la empresa es-HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITADA (…) El número total de acciones que la empresa se propone emitir 10.000 El monto total del capital social que deben suscribir los miembros fundadores de la empresa USD 10.000 (i) El importe que debe desembolsarse o considerarse desembolsado USD 10.000”, dice el testimonio notarial 159/2023 de constitución de la empresa.

El documento de apertura de sucursal de sociedad constituida en el extranjero fue registrado en el notario de fe pública N° 103 de la ciudad de La Paz, el documento fue suscrito el 10 de julio de 2024.

En el mismo documento se establecen los socios y los porcentajes de la inversión para constituir la sociedad. La firma Hong Kong Brunp and Catl. Co. Limitada invirtió $us 6.600 en acciones y la empresa CMOC Beta Limitada puso un capital de $us 3.400.

“Nosotros, los abajo firmantes, deseamos constituir una empresa y deseamos adoptar los estatutos que se adjuntan, y yo/nosotros respectivamente aceptamos suscribir la cantidad de capital social de la Empresa y tomar el número de acciones de la Empresa que se establece frente a mi/nuestro(s) nombre(s) respectivo(s)-Nombre(s) de los Miembros Fundadores Número de acciones e Importe Total del Capital Social Por y en nombre de HongKong Brunp and Cstl/o., Limitada 6.600 Acciones ordinarias Firma(s) autorizada(s) USD 6.600. Por y en nombre de CMO Limited Firma(s) autorizada(s) 3.400 Acciones ordinarias USD3.400 CMOC Beta Limitada Firma autorizadas Total: 10.000 Acciones ordinarias”, precisa el escrito.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Janira Román presentó ese documento de constitución de la firma asiática y señaló que esa conformación se realizó un año y cuatro meses antes de que el Gobierno suscriba el contrato con esa empresa para la instalación de dos plantas de industrialización del litio.

A la vez, dijo que el ministro de hidrocarburos, Alejandro Gallardo, indicó que las conversaciones con la empresa china datan de 2021; en ese contexto, Román consideró que el convenio fue direccionado con el fin de beneficiar a la empresa para que se adjudique el proyecto.

“Según el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, y el presidente de YLB, Omar Alarcón, en la sesión de la comisión indicaron que los acercamientos con los chinos se realizaron desde 2021. Todo esto nos hace notar que el proceso de contratación pudo ser direccionado para favorecer a la empresa china”, puntualizó.

El 26 de noviembre de 2024, el Gobierno y la empresa china suscribieron el contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, el cual establece la construcción de dos plantas, con una inversión de $us 1.030 millones. Prevé además la producción escalonada de 35.000 toneladas.

No es del rubro

Por otra parte, Román afirmó que, según los datos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), la firma no se dedica a la producción de litio, sino que está registrada como una empresa de actividades de servicios, fabricación, importación y exportación.

“El contrato con la empresa china Hong Kong CBC Sucursal Bolivia es ilegal e inconstitucional. Constatamos que en el Seprec y en el documento notarial, esta empresa no se dedica al rubro la producción de carbonato de litio, como especifica el tenor del contrato”, señaló.

La legisladora remitió a la Fiscalía General del Estado toda esa documentación para que inicie una investigación, ya que en su criterio, se incurrió en al menos dos delitos: incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.