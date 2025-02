Advierten con proceso legal contra el alcalde cruceño por incremento en el pasaje a Bs 2,30

El concejal Vidaurre asegura que el incremento aprobado por el alcalde Fernández es ilegal.

Santa Cruz.- El concejal Marcelo Vidaurre advirtió hoy que su bancada llevará adelante acciones legales contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por presunta usurpación de funciones tras el incremento de la tarifa del pasaje a Bs 2,30, una medida que excedería las competencias del Ejecutivo Municipal.

En entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el concejal Vidaurre afirmó: «Nosotros vamos a iniciar un proceso de usurpación de funciones contra el señor Jhonny Fernández. ¿Por qué? Porque, de no hacerlo, seríamos cómplices de esta decisión arbitraria, ilegal y mentirosa contra el ciudadano y contra el mismo sector de transporte», sostuvo el concejal.

La polémica surge a raíz de un decreto emitido por el alcalde Fernández que establece el incremento en la tarifa del transporte público, una decisión que Vidaurre califica de ilegal al sostener que solo el Consejo Municipal tiene la facultad de modificar el precio del pasaje. «Para modificar una ley, se requiere una ley nueva, no un decreto. Un decreto no tiene rango de ley y no puede modificar la normativa vigente», explicó el concejal.

Vidaurre destacó que el procedimiento administrativo y legal debe cumplirse de acuerdo con la normativa existente, y que es a través del Consejo Municipal que se deben realizar estos cambios. De lo contrario, indicó, el incremento aprobado por el alcalde Fernández sería ilegal.

«Él no puede hacer dibujo libre si existe una ley vigente. Tiene que abrogarse o derogarse esa ley para que recién entre en marcha la siguiente. Y en este momento no hay ninguna ley que abrogue ni derogue la vigente. ¿Qué dice la vigente? Dice que el precio del transporte es de dos bolivianos para mayores, un boliviano para estudiantes, y así va repartiendo. Entonces el alcalde no puede seguir con esta ilegalidad», expresó.

