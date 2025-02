Advierten que Arce pasó de ser el ministro del milagro económico, al que deja un país en ruinas

El analista político sostuvo que no se puede pedir al presidente Arce que se dedique a hacer gestión.

Santa Cruz.- Durante la década del 2000, en la presidencia de Evo Morales, el entonces ministro de Economía Luis Arce fue definido como el artífice intelectual del “exitoso milagro económico”, recordó el analista político Vladimir Peña, sin embargo, ahora es visto como el presidente que lleva al país al desastre económico.

“El presidente (Arce) no puede salir tan libremente a lavarse las manos y a tratar de endilgar las responsabilidades a otro, es típico de un gobernante que no ha hecho su tarea. (…) Ya no hay a quién culpar, entonces lo culpan a Evo como si Evo fuera algo muy distinto de él. Lo que faltó decirle es que se siente frustrado por su propia herencia del ministro del milagro económico boliviano, que así lo denominaron en la etapa de Evo presidente. Entonces, ha pasado de ser el ministro del milagro económico al presidente que va a dejar a un país en ruina”, afirmó Peña en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El experto enfatizó que en dos décadas “el proceso de cambio” del masismo pasó a ser “un proceso decadente” en lo económico, institucional, ambiental, energético y seguridad que se agudiza más con el narcotráfico.

Consultado si Arce puede dejar un país estable en los meses que le queda de gestión, el experto fue contundente al afirmar que, si el presidente no pudo implementar reformas económicas, judiciales e institucionales, por citar algunos, en cuatro años y medio de gestión, no lo conseguirá en sus últimos meses de gobierno.

“El presidente hace tiempo que está bloqueado por su propia incapacidad. (…) Durante los últimos años Arce ha privilegiado la pelea interna para dejar el camino llano en su espacio político, hablo de la pelea fratricida con Evo, que ha volcado su gobierno a la interna masista y que ha descuidado la gestión. No se le puede pedir ahora que se dedique a la gestión, y no lo digo porque no es lo que correspondiera, sino porque objetivamente no lo va a hacer ni tiene posibilidades ni capacidad para hacerlo”, manifestó el entrevistado.

En la visión de Peña, la población está ansiosa que llegue agosto, votar y que Arce deje el mando, a más tardar hasta noviembre. “Entonces yo creo que el presidente subestima la tolerancia que le ha tenido el pueblo boliviano”, concluyó.

