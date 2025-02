Agenda informativa: exejecutivo de una desaparecida aerolínea refuta al gobierno sobre la existencia de cielos abiertos en el país

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 9 de febrero

Amaszonas fue la última aerolínea privada en ser cerrada. Foto: Correo del Sur

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Exgerente de la desaparecida aerolínea Amaszonas desmiente que haya cielos abierto en el país

El exgerente general de la extinta línea aérea Amaszonas desmiente al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, sobre la vigencia de una política de cielos abiertos en el país. Dardo Góez Lattus publica en su cuenta de la red social X una respuesta al funcionario gubernamental en la cual sostiene que Bolivia no tiene política de cielos abiertos ya que la normativa no está actualizada y que, si bien no hay una supuesta restricción en la ley 2902, en la práctica el país afronta un gran problema con los acuerdos bilaterales de transporte aéreo ya que solo tiene 17 acuerdos bilaterales vigentes y 2 acuerdos multilaterales. Bolivia es el país que tiene menos acuerdos bilaterales sobre transporte aéreo en el mundo, afirma. Como ejemplos en la región, Paraguay tiene como 40 convenios y Chile, 60, qué incluso permite el cabotaje (tramos internos) en algunos casos, afirma.

– Fiscalía anuncia apelación de la sentencia contra exministros en el caso Gases

En las próximas horas, la Fiscalía Departamental de La Paz interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de cinco años y cuatro meses dictada contra los exministros del gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga, así como contra otros implicados, por la internación de material antidisturbios en noviembre de 2019. Según la Fiscalía, existen pruebas “contundentes” que acreditan su responsabilidad en los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico ilícito de armas. Según la investigación, el 15 de noviembre de 2019 se realizó una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, los entonces comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana y otras autoridades para solicitar el préstamo de material antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.

– El carnaval paceño del Bicentenario inicia con el desentierro del pepino

Este domingo, uno de los personajes más representativos del Carnaval Paceño, además del chuta y la chola paceña, será desenterrado con un evento que congregará a todas las comparsas que participarán en el carnaval paceño. Con la actividad se dará inició a las más de 25 actividades programadas en la agenda de las carnestolendas de la sede de Gobierno. En esta ocasión, el evento llevará el denominativo del desentierro del ‘Pepino del Bicentenario’ y se realizará como se acostumbra todos los años en puertas del Cementerio General. Con este acto, la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño, arrancará su agenda, habrá un recorrido donde participarán los grupos miembros de esta institución y se dirigirán rumbo al colegio Holanda en la zona Entre Ríos. El evento también contará con la presencia de las “reinas del carnaval” de otros departamentos.

– El presidente ecuatoriano Daniel Noboa parte de favorito en las elecciones generales de ese país

Los ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo para escoger a su próximo presidente. El principal favorito es el actual primer mandatario, Daniel Noboa, aunque se estima que no será electo en primera vuelta, porque su contendiente, la candidata de la izquierda, Luisa González, también tiene una intención de voto considerable. Noboa y González ya disputaron la segunda vuelta en 2023, en los comicios adelantados por la renuncia del anterior presidente, Guillermo Lasso. Si uno de ellos logra la mayoría absoluta no habrá una segunda votación, pero las encuestas señalan que sí habrá. Ecuador está sumido en un escenario de violencia sobre todo de parte de los grupos de narcotraficantes. Noboa, en parte pudo controlar esta espiral sacando al ejército a las calles; pero no ha cesado como se esperaba.

– El tenista nacional Hugo Dellien disputará la final del Rosario Challenger

El tenista nacional Hugo Dellien disputará este domingo la lucha por el título con el argentino Camilo Carabelli. El sábado, se impuso en la fase semifinal al argentino Sebastián Báez, favorito en las previas por estar en el puesto 31 del ranking ATP, por 6-3, 6-7(13) y 6-2. Carabelli, por su parte, venció a Murkel Dellien por 6-3, 3-6 y 6-3. La victoria de Hugo Dellien es la primera en sus enfrentamientos por el circuito profesional. La cuarta fue la vencida para Dellien ante Báez, pues en sus tres anteriores enfrentamientos siempre salió ganador el argentino. Esa estadística, sumada a que es Top-35 del mundo y que era el principal candidato para imponerse en este torneo, hizo que el nacido en Trinidad diera la sorpresa del torneo de tenis que se disputa en la ciudad de Rosario, en la República Argentina.