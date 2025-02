Agenda informativa: exministro Alan Lisperguer será imputado por falsedad y enriquecimiento ilícito

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 26 de febrero

El exministro de Medio Ambiente y Aguas, Alan Liperguer. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Exministro Lisperguer será imputado por falsedad y enriquecimiento ilícito

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Ministerio Público emitirá este miércoles la imputación formal contra el exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, por los delitos de enriquecimiento Ilícito y falsedad de declaración de bienes y rentas. El fiscal a cargo del caso debe determinar si pide la detención preventiva o medidas sustitutivas en la audiencia cautelar cuya fecha será definida en las próximas horas. Lisperguer Rosales prestó su declaración informativa el pasado 19 de febrero, posteriormente, los investigadores del caso determinaron que existen los elementos suficientes para sustentar la acusación; en ese sentido, la Fiscalía paceña presentará en esta jornada una resolución de imputación formal en contra de esta exautoridad por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración de bienes y rentas.

– Arce rompe el silencio y se declara precandidato para los comicios presidenciales

El presidente Luis Arce Catacora se suma a la más de una decena de precandidatos que buscan participar en las elecciones generales de agosto de este año. El primer mandatario reveló la noche del martes en una entrevista televisiva que será parte de la contienda interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) para definir quién será el candidato del oficialismo en dichos comicios. Arce anuncia que tiene un plan de Gobierno para completar las políticas inconclusas; por ello, cuando llegue el momento presentará las ofertas electorales con el objetivo de materializar los proyectos aún pendientes de su Gobierno, entre ellos, la industrialización. Empero, recuerda que esta determinación debe emanar de las organizaciones sociales en el ampliado del MAS que será convocado para elegir al binomio presidencial.

– Audiencia definirá amparo de fiscales que buscan reactivar procesos contra Manfred

Un juez definirá a las 13:00 de este miércoles el recurso que fue presentado por cuatro fiscales con el objetivo de reactivar los procesos por presunta corrupción contra Manfred Reyes Villa, que fueron cerrados por la justicia. En esta audiencia, el magistrado debe decidir si da curso al amparo contra la determinación de una sala constitucional que anuló los procesos contra el alcalde de Cochabamba y precandidato a las elecciones generales de 2025 por la vía ordinaria. Si el tribunal da la razón a los fiscales, esa sala del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá nuevamente analizar la sentencia 0405/2023 que abrió la posibilidad de que Reyes Villa sea sometido a un juicio de responsabilidades, eximiéndolo de ser juzgado por tribunales ordinarios. Desde la Alcaldía de Cochabamba dicen que se busca perjudicar su candidatura.

– Choferes de La Paz suspenden el paro y desde esta jornada rigen las nuevas tarifas

El transporte público brindará su servicio con toda normalidad toda vez que un ampliado de los choferes determinaron la madrugada de este miércoles levantar la medida al haber dado a conocer la Alcaldía de La Paz la nueva estructura tarifaria que rige desde esta jornada para todas las modalidades. El gobierno municipal anunció el incremento de las tarifas del transporte público la pasada noche. Con la vigencia de las nuevas tarifas del transporte urbano aprobadas por la Alcaldía de La Paz, las federaciones de choferes han decidido suspender el paro de actividades de 48 horas que habían anunciado para este miércoles y jueves. El pasaje en el tramo corto, es decir, del centro a las laderas y viceversa, sube de Bs 2.00 a Bs 2.40. Mientras que el tramo largo, que implica la conexión del centro y las laderas a la zona Sur sube de Bs 2.60 a Bs 3.00.

– Ampliado de panificadores definirá acciones por la falta de insumos

La Confederación de Panificadores de Bolivia se reunirá en un ampliado este miércoles ya que se declaró en emergencia y porque el Gobierno no estaría cumpliendo con la entrega del total de los insumos para la elaboración del pan de batalla. El sector advierte que, si hasta esta semana el Gobierno no cumple con la entrega total de harina, azúcar, manteca y levadura, dejarán de elaborar el producto, tal como establece el convenio firmado en enero pasado. La dirigencia denuncia que en el mes de febrero solo se entregó el 50 por ciento de lo necesario. El acuerdo establece que la primera semana de cada mes, el sector panificador debe recibir harina, azúcar, manteca y levadura a precios subvencionados. El ampliado nacional asumirá medidas si no hay una solución a su reclamo, entre ellos, la posibilidad de dejar de elaborar el pan de batalla.

– Concluye el paro de 72 horas de los trabajadores en Salud de Santa Cruz

Este miércoles concluye el paro de 72 horas dispuesto por los trabajadores en salud debido al incumplimiento del pago de salarios por parte de la Gobernación de Santa Cruz y la alcaldía de la capital oriental. La medida afectó a la atención médica en los tres niveles, vale decir, centros de salud y hospitales de segundo y tercer nivel. En el caso de la Gobernación cruceña, esta asegura que solo deben los sueldos a provincias, pago que se comprometieron a realizar en esta semana. Asimismo, detalla que, de las demandas de los trabajadores, solo una es competencia de la Gobernación, que corresponde al pago de sueldos, las demás son responsabilidad del gobierno municipal. Este año, los trabajadores de salud cumplieron más de tres semanas de paro. A esto se suma, que también acataron similar medida los médicos.