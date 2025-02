Agenda informativa: los evistas renunciarán en masa al MAS y los arcistas dicen que las autoridades deben renunciar a sus cargos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 24 de febrero

Evistas anuncian la renuncia al MAS. Foto: Opinión

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Evistas anuncian para este lunes una renuncia masiva al MAS

El sector afín a Evo Morales anuncia una renuncia de forma masiva a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS); según el anuncio, la medida será tomada por autoridades del legislativo, gobernaciones y municipios, pero también de la dirigencia y militancia leales al exmandatario. La convocatoria está prevista para las 08:30 en la plaza del Estudiante de La Paz, para luego dirigirse en columna a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la plaza Abaroa, donde presentarán las renuncias voluntarias al partido oficialista. Sin embargo, los arcistas advierten que la dimisión implica que si se van deben dejar los escaños del partido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y lo propio debe ocurrir en torno a los cargos subnacionales como asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.

– Bolivia ingresa a la era de la siderurgia con la puesta en marcha del Mutún

Este lunes se inaugura el proyecto del Mutún después de cuatro intentos fallidos para su explotación y aprovechamiento. El Complejo Siderúrgico del Mutún pondrá a Bolivia en la era de la siderurgia, generará más de 2.700 fuentes de empleo, entre directos e indirectos, e ingresos aproximados de $us 172 millones y utilidades netas por más de $us 73 millones por año, según los datos oficiales. Emplazado en un terreno de 42 hectáreas, en el complejo se invirtió $us 546 millones. Es financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) y el Estado boliviano. La obra está compuesta por siete plantas: Planta de Concentración, Planta de Peletización, Planta de Reducción Directa del Hierro (DRI), Planta de Acería, Planta de Laminación, Planta de la Central Eléctrica y Plantas Auxiliares (oficinas, gasoducto, acueducto y otros).

– Transportistas de La Paz anuncian incremento de 0,50 bolivianos en el pasaje

Los transportistas de la ciudad de La Paz anuncian el incremento de 50 centavos en el pasaje urbano, tanto en los tramos cortos, que subirá de Bs 2 a Bs 2.50, y en los tramos largos, que se incrementará de Bs. 2.60 a Bs 3. El pasado fin de semana se rompió el diálogo entre el gobierno municipal, las juntas vecinales, el control social y la dirigencia del transporte. El sector transporte del municipio de La Paz informó que durante un ampliado se acordó ese incremento en el precio de los pasajes para todas sus modalidades desde el lunes 24 de febrero. Por falta de consenso, el sábado se rompió el diálogo para definir las tarifas del transporte público en La Paz. El alcalde Iván Arias señaló que, en la reunión, primó la intransigencia de algunos sectores. La Alcaldía de La Paz reitera que el pasaje urbano se mantiene en la sede de Gobierno.

– Santa Cruz nuevamente sin atención en establecimientos de salud por un paro de 72 horas

A partir de este lunes, nuevamente los trabajadores de salud acatarán un paro, en esta ocasión por 72 horas, por lo que no habrá atención en centros de salud y hospitales del segundo y tercer nivel de Santa Cruz. El sector reclama tanto a la alcaldía como la gobernación el pago del salario del mes de enero de este año. La dirigencia del sector indicó que pese a que hace días anunciaron el paro ninguna autoridad departamental o municipal intentó efectuar un acercamiento para el diálogo y así evitar la medida. Sobre el pago de sueldos, precisa que la Gobernación de Santa Cruz anunció que pagará hasta el 26 de febrero el sueldo correspondiente al mes pasado; en tanto, el gobierno municipal se comprometió a pagar la obligación hasta este lunes; sin embargo, aseguran que hay un compromiso para la cancelación hasta el 10 de cada mes.

– Nuevamente retornan las filas en los surtidores de combustible del país

Las filas en las estaciones de servicio de combustible retornaron a las capitales de departamento de todo el país, además, en algunos surtidores paralizaron la atención porque no llega el carburante desde las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este lunes, el panorama del fin de semana se repitió en el eje central con conductores de vehículos pesados en búsqueda de diésel. En el área provincial la situación e torna más complicada porque la falta de ese líquido se arrastra desde hace varios días, a ello se suma que en las regiones productoras ya iniciará la temporada de siembre y cosecha para lo cual se necesita una gran cantidad para la maquinaria pesada, los sectores productivos alertaron sobre las consecuencias de la falta de carburantes para la seguridad alimentaria en el país.

– Representantes gubernamentales dialogarán con el Comité cívico del Beni

Esta jornada, en la ciudad de Trinidad, los ministros de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, se reunirán con la dirigencia cívica de Beni, tal cual confirmaron mediante las notas correspondientes al presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte. La cita, de acuerdo con el pliego petitorio de su institución, se llevará a cabo este lunes, a las 15:00, en instalaciones del Comité Cívico del Beni. Según la respuesta, ambos altos funcionarios del gobierno llegan para atender las necesidades del Departamento. Entre otros puntos que deben ser tratados y solicitados por los dirigentes benianos, el mal estado de los caminos en la región es uno de los principales, debido a los problemas de circulación en diferentes regiones agravados por las intensas precipitaciones que se registran desde hace varias semanas.

– La invasión de Ucrania cumple tres años

El 24 de febrero de 2022 Rusia invadía Ucrania; en 24 horas, el ejército de Vladimir Putin llegó a las puertas de Kiev, pero Ucrania consiguió expulsarlo. Durante tres años, Europa y Estados Unidos financiaron el esfuerzo bélico de su aliado con más de 120.000 millones de euros en asistencia militar y una cantidad similar en asistencia humanitaria y financiera. Un apoyo que ha sido la línea de vida para resistir tres años de guerra bajo un precio humano enorme con cientos de miles de soldados de ambos ejércitos muertos. Tres años que ahora están en cuestión por el cambio radical de política estadounidense bajo el mandato de Donald Trump. Estados Unidos planea someter a votación este lunes un borrador de resolución ante Naciones Unidas que pide un fin al conflicto, pero sin hacer referencia a la integridad territorial de ese país.