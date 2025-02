Agenda informativa: ocho funcionarios de YPFB serán imputados por enviar biocombustible sin mezclar a los surtidores de La Paz

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 8 de febrero

Catorce cisternas con biodiésel sin mezclar fueron enviadas desde Senkata a La Paz. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

– En las próximas horas la Fiscalía imputará a funcionarios de YPFB por envío de biodiésel

El Ministerio Público analiza los delitos en los que habrían incurrido funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al enviar catorce cisternas cargadas solamente de biodiésel sin mezclar con diésel. La imputación que se contempla sería por incumplimiento de deberes, comercialización de venta ilegal, atentados a los servicios públicos, conducta antieconómica y malversación. Al menos ocho funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dos gerentes y otros seis funcionarios, están en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y se evalúa procesarlos por esos cinco delitos penales en torno a la investigación por la distribución de biodiesel sin mezclar Un total de 14 cisternas salieron de la planta de Senkata, de la ciudad de El Alto, cargado solo con biodiesel el pasado jueves.

– Advierten que 298.000 empresas serán afectadas con el decreto 5327 y podrían cerrar

298.000 empresas podrían ya no beneficiarse de un plan de pago y de la compensación que se realizaba con el Impuesto a las Transacciones (IT) debido a la nueva modificación realizada al Decreto Supremo (DS) 21532 por el nuevo DS 5327, que afectará a todas las firmas que pagan el Impuesto sobre la Utilidades de la Empresas (IUE), según la experta Jasmine Mercedes Daza. Según datos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), hasta junio del 2024 existían 298.000 empresas. Antes de la modificación las empresas que no podían pagar el IUE podían acceder a un plan de pago y también podían acceder a la compensación para el pago del IT. Señala que lo que se pretende es que todas las empresas paguen todo su impuesto hasta el 30 de abril, caso contrario perderían el beneficio.

– Serecí Santa Cruz empadronará este y el resto de los sábados de febrero

Con el objetivo de promover la actualización de datos en el padrón electoral y la inscripción oportuna de las personas que cumplan 18 años, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz empadrona de forma permanente todos los sábados de febrero. El empadronamiento permanente es la modalidad de inscripción en el Padrón Electoral Biométrico de ciudadanas y ciudadanos que hayan cumplido 18 años y de quienes deseen actualizar sus datos. El objetivo es descongestionar el empadronamiento biométrico masivo que está sujeto a fechas del calendario electoral que se tendrá en las Elecciones Generales 2025. El único documento válido para realizar el trámite de empadronamiento es la cédula de identidad original y vigente. La atención del empadronamiento permanente los sábados en febrero será de 08:00 a 12:00.

– El Carnaval de Calle revive en la tercera precarnavela cruceña

El Carnaval Cruceño llevará a cabo con la tercera precarnavalera, una noche que transportará a los asistentes a la esencia del «Carnaval de Calle». Este sábado 8 de febrero, a partir de las 19:00, las vías del centro histórico disfrutarán ritmo de la tamborita y la alegría de los comparseros. En esta ocasión, la soberana del Carnaval Crucelo 2025, Ariane I, lucirá un majestuoso traje denominado «Nostalgia», diseñado por Galo Sánchez. Confeccionado con miles de lentejuelas, canutillos y cristales, el atuendo representa el icónico momento de los tradicionales mojazones y al inconfundible sonido de la tamborita, evocando la esencia de la fiesta en las calles de Santa Cruz, según los organizadores. La comparsa coronadora, Los Pengas, también rendirá tributo a la tradición con las clásicas batas carnavaleras.

– Bolívar cierra su gira inglesa enfrentando al Crystal Palace

Bolívar cierra este sábado su gira inglesa con un “mini partido” frente al Crystal Palace en Londres y luego retornará a La Paz, donde la dirigencia planea llevar a cabo una programación el próximo fin de semana para presentar a su plantel 2025. La delegación celeste dejó el viernes Manchester, que fue su cuartel general durante su estadía en Inglaterra, y emprendió viaje a Londres para hacer la última parada antes de su regreso al país. BAISA SRL, la empresa que administra a la academia, tiene un balance positivo del trabajo realizado por el plantel en Inglaterra gracias a la Alianza con el Grupo City y suscrita con su presidente, Marcelo Claure, quien, en conmemoración al centenario del club paceño, reforzó el plantel con jugadores de primer nivel y dio al equipo una pretemporada diferente.

– Hamas libera a otros tres israelíes en el marco de la tregua

Hamas liberó este sábado a otros tres rehenes israelíes, que mantiene secuestrados desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza, a cambio de 183 presos palestinos en cárceles en el Estado judío. Inicialmente, el Gobierno de Benjamin Netanyahu no había difundido las identidades de los civiles para poder antes comunicarse con sus familias y notificarlas del regreso de sus seres queridos. Sin embargo, una vez concluida la tarea, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos informó que, tras pasar 491 días en cautiverio, Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami volvieron a Israel en el marco de la tregua actual. La tregua va por su quinta ronda y ya consiguió el regreso a casa de 13 israelíes y cinco tailandeses, el Foro ratificó su compromiso por conseguir la liberación de todos los civiles que siguen en manos Hamas.