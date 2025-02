Agenda informativa: Santa Cruz vive un feriado inusual en conmemoración a los 200 años de independencia

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de febrero

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Santa Cruz celebra 200 años de independencia

Santa Cruz celebra este viernes 14 de febrero sus 200 años de independencia y lo hace con un feriado departamental que, por única vez, fue decretado con suspensión de actividades y con goce de haberes, por determinación del Ministerio de Trabajo. Son varias las actividades programadas para la fecha cívica. Los actos protocolares iniciarán con un Te Deum, a las 08:00 en la Catedral de la capital oriental. A las 09:30 habrá una ofrenda floral y la iza de banderas con la participación de las autoridades departamentales en la Plaza 24 de Septiembre; a las 11:00, se presentará un libro conmemorativo en la Casa de Gobierno. Al finalizar la tarde, será la verbena musical con la participación de diferentes artistas. A las 17:30, las unidades educativas protagonizarán un desfile cívico con el concurso de las bandas escolares.

– Camacho debe asistir a una audiencia de cesación a la detención preventiva

Para las 08:45 de este viernes 14 de febrero fue fijada la audiencia de cesación a la detención preventiva, que el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz tratará ante el pedido hecho por la representación legal del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, esto por el caso de la crisis 2019. La defensa de la autoridad departamental recibió la notificación la mañana del jueves para el acto presencial. El juez debe dilucidar si el gobernador permanecerá detenido en el centro penitenciario Chonchocoro, donde guarda detención preventiva desde diciembre de 2022, o podrá defenderse en libertad en este caso, como piden sus abogados. “Se señala audiencia presencial de consideración de cesación a la detención preventiva para el día viernes 14 de febrero de 2025 a Hs. 08:45”, señala la resolución. Para tal efecto, se notificó a las partes.

– YLB iniciará la socialización sectorial de los contratos del litio

Desde este viernes y durante la próxima semana, YLB socializará un cronograma con los diferentes sectores y se van a pasar invitaciones a cada una de las instituciones, definidas con el fin de avanzar con este proceso que ‘no tiene plazo’, afirma el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez. En consecuencia, el gobierno se reunirá por separado con los sectores y publicará el cronograma en las próximas horas. Sin embargo, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, anunció movilizaciones hasta conseguir la anulación de los contratos del litio. El plan es que cada institución asuma una postura específica sobre un determinado punto, que pueda enriquecer el contrato. El contrato ya se encuentra disponible en la página de internet de YLB y del ministerio de Hidrocarburos.

– Alcaldía de La Paz presentará los resultados del estudio técnico de los pasajes

Este viernes, el alcalde de La Paz, Iván Arias hará público los resultados del estudio técnico sobre la estructura de las tarifas del transporte de servicio público, aunque, después de la reunión sostenida la pasada jornada con los choferes, se conoció que el costo establecido es de Bs 2.17, lo que provocó el rechazo de este sector y la declaración del estado de emergencia, porque afirman que en su propio estudio el precio sobrepasa los Bs 2.70. Pese a la convocatoria al diálogo por parte de la autoridad municipal, un grupo de los choferes se declaró en emergencia luego de enterarse que la propuesta de tarifa es de Bs 2,17. Afirman que el estudio no toma en cuenta todos los factores que deben ser considerados como parte de su trabajo, por lo que exigen una revisión del informe. El domingo debe llevarse a cabo la reunión definitoria.

– Persiste el bloqueo en Yacuiba debido al fracaso del diálogo

El bloqueo de la Ruta 9 y vías aledañas de la ciudad fronteriza de Yacuiba, por parte de los padres de familia, trabajadores en salud y el sector campesino continúa este viernes debido a que no se logró una solución a los reclamos de esos sectores. La determinación generó molestia entre los choferes del transporte pesado, que desde el lunes están varados en la carretera y soportan temperaturas por que sobrepasan los 40 grados. Por la tarde hubo un intento de diálogo, pero no prosperó. Al menos no entre los principales implicados, el ejecutivo regional, José Luis Ábrego, y el acalde de Yacuiba, Carlos Brú. Es así que el bloqueo permanece en Yacuiba. Hubo un cuarto intermedio de dos horas la pasada jornada, lo que alivió el paso de camiones y cisternas, sin embargo, nuevamente la Ruta 9 fue cerrada.

– Comienzan los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano

Los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano inician este viernes con los encuentros entre San Antonio y Aurora, en la tarde, y The Strongest y Universitario de Vinto, en la noche. San Antonio y Aurora se enfrentarán en el estadio Carlos Villegas de la localidad de Entre Ríos en el departamento cochabambino, a partir de las 15:00. El cotejo servirá para que ambos planteles retomen el ritmo de competencia de cara a los torneos internacionales en los que participarán. San Antonio de Bulo Bulo debe participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y Aurora en la Copa Sudamericana. A las 19:00, The Strongest recibirá la visita de la ‘U’, en el estadio Hernando Siles de La Paz. Los atigrados llegan a este encuentro invictos en cuatro partidos de pretemporada, ya que ganaron tres y empataron uno en Perú.