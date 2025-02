Agustín Zambrana anuncia que el movimiento cívico cruceño ‘reventará las calles’ si el gobierno busca prorrogarse

Afirma que el Comité Cívico pro Santa Cruz cambiará de estrategia y que de ahora en adelante solamente perjudicará al gobierno y no a la población como sucede actualmente en las movilizaciones de los diferentes sectores.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Agustín Zambrana es el flamante primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, acompaña a Stello Cochamanidis, quien fue elegido presidente de esa institución con 186 votos de 22 sectores cruceños que participaron en la elección del pasado sábado; Dino Franco completa el directorio que será posesionado el 26 de febrero por un período de dos años al frente de la máxima instancia de representación de las fuerzas vivas de ese departamento.

Zambrana, miembro del Búnker Tercera República, una agrupación contestataria al actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), deslizó unos atisbos de la política que imprimirá el nuevo directorio del movimiento cívico cruceño a partir de su posesión oficial y aseveró que, de ahora en adelante, no negociará nada con el gobierno; ‘se acabó la forma pacífica de lidiar con el gobierno’, dijo.

“Hemos quedado que no vamos a negociar nada con el gobierno, vamos a exigirle al gobierno que cumpla la Ley, que cumpla la Constitución y, en su defecto, vamos a salir a las calles para hacer de forma creativa protestas que no afecten a los bolsillos de los bolivianos, sino que afecten directamente a los estatistas, a los gobernantes que hoy día nos han desecho nuestra economía, nos deshacen la institucionalidad y, sobre todo, la paz y tranquilidad”, aseveró.

Foto: captura pantalla

Además, advirtió al gobierno que, si se prorroga un día más allá de su mandato constitucional de cinco años ‘vamos a reventar las calles’, porque el pueblo boliviano no puede permitir que continúen los malos manejos y la corrupción en las esferas gubernamentales; en consecuencia, convocó a reconstruir desde la ciudadanía y sus instituciones un país que permita a todos sus habitantes convivir en paz y en concordia.

“Ya no podemos seguir soportando esta forma en la que nos gobiernan, nadie en el país está contento, nadie en el país está bien, solo está bien la cúpula de poder que se ha encumbrado en la política y que viene haciendo negocios en la política y que nos tienen a los bolivianos sin dinero en los bolsillos y sin oportunidades de trabajo, con combustibles que no podemos conseguir, con dólares que no podemos conseguir, con avasallamientos, con quemas y, sobre todo, con desorden y cao en nuestra sociedad”, apuntó.

Foto: captura pantalla

En consecuencia, subrayó que los tres miembros del directorio cívico cruceño convinieron en no negociar con la gestión de Arce, porque solamente se dedicó a destruir la institucionalidad democrática y sumir a la sociedad boliviana en una profunda crisis económica; por ello, afirmó que ese ente cambiará de estrategia y las medidas que se tomen de ahora en adelante no perjudicarán a la población, sino al poder central.

“No nos vamos a bloquear nosotros mismos, no nos vamos a perjudicar los bolsillos nosotros mismos, no nos vamos a hacer paro nosotros mismos; vamos a ir a perjudicar al gobierno, a los que nos roban, a los que todos los días nos meten mano a la lata y que libremente andan caminado por este país y que todavía exigen que nosotros agachemos la cabeza; esos deben agachar la cabeza, ellos son los que nos están robando», remarcó.