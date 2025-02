Al TSE le preocupa la falta de avance en la aprobación de leyes que blinden las elecciones generales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El encuentro multipartidario del pasado lunes. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE identifica cuatro riesgos para las elecciones generales y Tahuichi dice que puede haber renuncia de vocales; disputas en el “masismo” ahora son por curules; y, Anapo: “La restricción a la exportación de soya es el golpe de gracia a los productores”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE identifica cuatro riesgos para las elecciones generales y Tahuichi dice que puede haber renuncia de vocales

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi identificó cuatro riesgos que enfrentan las elecciones generales previstas para el próximo 17 de agosto. La autoridad detalló que los peligros que pueden perjudicar los comicios son: que cualquier juez no respete la preclusión electoral y que se puedan suspender las elecciones o que haya un proceso parcial; un segundo riesgo es que la independencia del Órgano Electoral sea vulnerada por un partido político; un tercer peligro es la falta de recursos para el voto en el exterior; y, por último, que no se consolide el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Además, Tahuichi Tahuichi expresó que no sería una sorpresa que un vocal electoral renuncie en pleno proceso eleccionario si no se aprueban los juicios de responsabilidades para los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

– Campesinos evistas anuncian que movilizarán más de un millón de “soldados revolucionarios” para acompañar a Evo hasta el TSE

En una de las conclusiones del ampliado ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que se realizó este sábado en el trópico de Cochabamba, anuncia que movilizarán más de un millón de “soldados revolucionarios” para que acompañen a Evo Morales hasta las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para inscribirse como candidato presidencial, aunque no indicaron una fecha. Advierten que no permitirán que se hagan “nuevas interpretaciones” de la Constitución Política del Estado. “Continuamos en estado de emergencia y socialización y preparación conjunta de nuestros afiliados para asistir a la gran marcha y garantizar por lo menos con el 10% del total de los afiliados de cada sindicato”, señala parte del punto 11 de las conclusiones emitidas por el sector del ala evista.

– Federaciones Campesinas de los Yungas dan pleno respaldo a Arce de cara a los comicios de agosto

El Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) del departamento de La Paz dio este sábado su pleno respaldo al presidente Luis Arce al proclamarlo como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto de este año. “Acá están los militantes del Instrumento Político como fundadores del Instrumento Político, Cofecay con sus federaciones para darle el respaldo y que siga trabajando por la democracia nacional”, afirmó el ejecutivo de Cofecay, Ronald Salazar, en un acto en el municipio de Coripata. Destacó la ejecución de obras en la región de los Yungas de La Paz como el enlosetado de calles y avenidas en los municipios, entre otras obras. Mientras, la ejecutiva de Cofecay Mujeres La Paz, Lourdes Calisaya, resaltó que en la gestión de Arce se ejecutaron obras en las regiones de las diez federaciones de Cofecay.

– Disputas en el “masismo” ahora son por curules

El diputado del ala “arcista” del Movimiento al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui, luego del acuerdo suscrito entre el “evismo” y el Frente Para la Victoria (FPV), con la finalidad de posibilitar una candidatura presidencial para Evo Morales, aseguró que esta acción permitirá activar los mecanismos necesarios para la devolución de curules. Jáuregui desafió a la radicalidad “masista” a cumplir con la amenaza de abandonar masivamente esta organización política, aceptando las posibles consecuencias de este acto. “Han anunciado que van a hacer una renuncia masiva, invito a los parlamentarios del sector radical de MAS a que renuncien. Que presenten formalmente su renuncia al Movimiento al Socialismo e inmediatamente cualquier militante o el suscrito diputado va activar los mecanismos que permite la ley para que también dejen el curul”, adelantó.

– Anapo: “La restricción a la exportación de soya es el golpe de gracia a los productores”

Exposoya 2025, el evento tecnológico más importante para los productores de soya del país concluyó con un mensaje claro: “la restricción a la exportación de grano de soya es un tremendo error que genera incertidumbre y vulnera los derechos de los agricultores. Es el golpe de gracia a los productores”. Así, lo afirmó el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero. La declaración se debe a que desde el 1 de enero de 2025, las exportaciones de soya están suspendidas porque el Gobierno no emitió el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para el grano. El Decreto Supremo 3920 dispone que, cada año, el Estado debe autorizar la exportación equivalente al 60% de la producción nacional de la gestión anterior, refrendada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

– Productores de soya proyectan 2,5 millones de toneladas para la campaña 2024-2025

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) proyecta alcanzar una producción de 2,5 millones de toneladas de soya durante la actual campaña agrícola de verano 2024-2025 (octubre a marzo), con la expectativa de incrementar significativamente este volumen en los próximos ocho años mediante el uso de biotecnología y semillas genéticamente mejoradas. “Con una proyección de 2,5 millones de toneladas de producción de soya para esta campaña, el sector tiene la convicción de que es capaz de incrementar de manera significativa esa cantidad en los próximos ocho años, mediante una mayor apertura a la biotecnología y la implementación del plan nacional de fertilización”, señaló Anapo. Esta perspectiva contrasta con los resultados de la pasada campaña de invierno 2024), que fue una de las más difíciles.

– Jubileo: Casi la mitad del gas va al consumo interno

El volumen de consumo interno de gas natural igualará pronto al de las exportaciones, según advierte un estudio de la Fundación Jubileo. Según la institución católica que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económicos, actualmente Bolivia comercializa 12,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en el mercado interno, lo que representa el 49% de la producción total. El resto, 12,88 MMm3/d (51%), se exporta principalmente a Brasil. Jubileo advierte que esta situación pone en riesgo la industria del gas, la cual ha sido durante décadas la principal fuente de ingresos del Estado boliviano y el mayor proveedor de dólares. Desde 2015 hasta 2025, la producción de gas en Bolivia disminuyó un 56%. Entre 2014 y 2015, en su mayor auge, el país producía 60 MMm3/d, cifra que ha caído a 26 MMm3/d en la actualidad.

– YPFB invierte $us 63,35 millones en construcción de 60.400 conexiones de gas domiciliario en Bolivia

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB) invertirá este año $us 63,35 millones en la construcción de 60.400 conexiones de gas domiciliario en los nueve departamentos de Bolivia, anunció el presidente de la petrolera estatal Armin Dorgathen. «Este año vamos a seguir incentivando el crecimiento del consumo del gas en la categoría doméstica. Mantenemos el compromiso firme de poder incrementar las redes de gas, para que llegue a todos los bolivianos», manifestó. En el marco del Sistema de Distribución de Gas Natural, la petrolera estatal programó la construcción de 20.000 instalaciones internas en el departamento de La Paz, 13.980 en Santa Cruz, 11.400 en Cochabamba, 4.020 en Chuquisaca, 4.000 en Potosí, 4.000 en Oruro, 2.000 en Tarija, 740 en Beni y 260 Conexiones internas que serán construidas en el departamento de Pando.

– De forma unilateral, transportistas de La Paz advierten con subir los pasajes

Sin consenso ni aval de la Alcaldía, transportistas de La Paz advirtieron este sábado con incrementar los pasajes desde este lunes; ante la finalización abrupta del diálogo que se había emprendido con representación edil y vecinal. Limber Tancara, representante del Transporte Libre, responsabilizó a los representantes de los vecinos la ruptura del diálogo; que se había convocado para este sábado por parte de la comuna. Señaló que, de ser necesario, se enfrentarán a las personas que se opongan al incremento de pasajes. “Hemos quedado entre las dos federaciones que independientemente este lunes vamos a incrementar nosotros el pasaje en 50 centavos, lo estamos denominando el pasaje reivindicatorio ya que, lamentablemente, los que arruinado y roto este diálogo son los vecinos ”, señaló el dirigente.

– 130 policías bolivianos están involucrados en el robo de vehículos, según investigador chileno

El jefe de Grupos de Búsqueda de Vehículos Robados, Hugo Bustos, denunció que existen al menos 130 uniformados de la Policía Boliviana, actualmente cumpliendo funciones, que están involucrados con el robo de vehículos en Chile, para su posterior comercialización. La declaración del investigador chileno se dio durante una entrevista con el programa chileno Buenos Días a Todos, el 21 de febrero, en el que se mencionaba de algunos casos de robos de motorizados suscitados en ese país y perpetrados por efectivos policiales. En ese espacio, Bustos mencionó que durante la grabación de un video de trabajos de colaboración entre Carabineros y la Policía Boliviana en la frontera de Colchane, identificó a un jefe policial de frontera, aunque no mencionó nombre, que era parte de una organización criminal en Bolivia.