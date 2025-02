Always recibe una oferta de la MLS por Moisés Paniagua

La última información del fútbol tarijeño Moisés Panaigua refiere a que Always Ready recibió una propuesta por Moisés Paniagua del club Orlando City de la MLS.

Fuente: https://elpais.bo

Esta información la corroboró, Santiago Rosado, uno de los principales periodistas bolivianos, especialista en mercado de pases. Mencionó también que para el club paceño el monto de inicio es insuficiente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Una oferta concreta que llegó a Always Ready por Moisés Paniagua es de Orlando City, a estar atentos, es la noticia de último momento. Quiero aclarar que el monto es insuficiente, Always espera un millón doscientos mil dólares por el jugador y esta oferta no llega al millón”, expresó Rosado en el programa Tigo Sports Radio la tarde de este viernes.

Recordad que Moisés Paniagua viene de disputar el último Sudamericano Sub-20 con la selección nacional y es una de las joyas importantes que tiene el elenco de la banda roja con potencial de exportación, ya sea en este mercado o uno futuro debido a que el futbolista tiene tan sólo 17 años y está cotizado con gran valor respecto a una venta.