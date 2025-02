Analista Valverde: Es alarmante, hay que cuidarse de la Policía y del delincuente

Para el analista, estos graves hechos solo demuestran que la institución verde olivo “está totalmente descontrolada”.

Santa Cruz.- Debido a la ola de asesinatos en manos de sicarios, la inseguridad y los constantes hallazgos de efectivos policiales delinquiendo en bandas criminales, el analista político Daniel Valverde expresó que la población no confía de la institución verde olivo y anda en las calles cuidándose de los policías y los delincuentes.

“No solamente la violencia que la hemos visto casi en vivo y directo en estos últimos dos días, sino también en la que permanentemente se refleja y agrede a la sociedad con casos diarios de corrupción. Como la Policía no ha podido ser reformada, hay que cuidarse del policía como también del delincuente. Eso es increíble. La cantidad de delitos, actos ilícitos que cometen los policías, sin querer ofender a los buenos policías, es realmente alarmante”, dijo Valverde en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Para el analista, estos graves hechos solo demuestran que la institución verde olivo “está totalmente descontrolada” y contaminada por la corrupción, sin mencionar a los administradores de Justicia. Esta situación acostumbra a la sociedad a una “peligrosa” dinámica de permanente violencia, ajustes de cuentas y descontrol, complementó.

“Tenemos un sistema carcelario que no rehabilita, que no cumple con su función. Entonces, esto es una bomba de tiempo y cuando explote, no sé si va a haber la reacción que hubo el año 1985, como ocurrió con las pérdidas de don Noel Kempff Mercado y el diputado (Edmundo) Salazar”, agregó el entrevistado.

Debido a la corrupción y debilidad institucional de la Policía, Valverde manifestó que el vox populi en general cree que el capitán asesinado por sicarios estaba inmiscuido en hechos de corrupción

“Voy a dar un ejemplo de los autos. El auto que era robado y que lo está usando un capitán porque se lo dieron, lo vemos como normal, o el tema que vemos en varias ciudades pequeñas, autos que están sin placa, que esos autos normalmente son intercambiados por cocaína. Entonces lo que está mal lo vemos como algo que es del día a día”, cuestionó el experto.

