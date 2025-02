Ante la inseguridad, crece el cerco en calles de El Alto

Por Rosío Flores

Fuente: La Razón

Cansados de constantes robos a viviendas, vecinos de varias zonas de El Alto optaron por protegerse con el colocado de rejas en sus calles; aunque esa acción creó discrepancias entre los habitantes, afirman que redujeron esos hechos delictivos. Aunque el método no es nuevo, aumenta el número de vías enrejadas.

“Había un tiempo en el que los ladrones entraban a nuestra calle con sus autos y así vaciaron varias casas. Estos robos eran a plena luz del día y se iban haciendo constantes. No todos nos conocemos y pensábamos que el vecino se estaba trasladando, pero no era así. Por eso, en una reunión, hemos decidido, primero, poner cadenas, pero los delincuentes, fácil las reventaban. Por eso hemos puesto rejas”, relató a La Razón Juan Huanca, vecino de la zona Ofasa, ubicada en el Distrito 3 de El Alto.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, dependiente del Ministerio de Gobierno, las zonas “rojas” donde existe alto índice de delitos contra la propiedad están en los distritos 1, 3 y 6. Las zonas con índice medio alto están en los distritos 4, 5 y 8.

Dos rejas de dos metros de alto por seis de largo fueron colocadas en cada esquina de los planes 44 y 45, en Villa Adela, los primeros en implementar ese método; solo tienen la llave los vecinos que poseen vehículos. Los que ingresan a pie lo hacen por un espacio en un costado que dejaron para el tránsito.

De a poco, este sistema de seguridad de enrejado de calles por el que optaron los vecinos avanza a más zonas. Por ejemplo, en la ya mencionada zona, ubicada en el Distrito 3, hay más de una decena de calles cercadas. La presidenta de la junta de vecinos, María René Chávez, afirmó que desde la implementación de ese tipo de protección ayudó a reducir los asaltos a las viviendas.

REDUCCIÓN

“De ayudar ha ayudado bastante el enrejado de las calles. No diremos que ya no hubo robos; pero en comparación cuando no había rejas éstos han disminuido bastante. Es por eso que ese método de protección contra la inseguridad se está replicando en varias calles”, comentó la dirigente a este medio de comunicación.

El bloqueo de las arterias carece de respaldo legal; pero los habitantes de los barrios donde se extiende esta práctica alegan que la decisión fue asumida en asambleas, luego de robos consecutivos y asaltos en vía pública.

En Cosmos 79, también en el Distrito 3, los habitantes optaron por poner cables galvanizados con candado para evitar el ingreso de motorizados ajenos, luego de que una mujer sufrió el robo de más de Bs 10.000, un equipo de sonido, computadoras y aguayos, joyas y otros enseres.

“Fue observada por una semana por los ladrones. Una noche al volver de una fiesta, cuatro sujetos la sorprendieron dentro de su casa, la maniataron, golpearon y robaron todo”, relató el vecino de esa zona Felipe Mamani.

Como éstas, muchas historias se repiten en las zonas visitadas, solo que en algunas decidieron no colocar trancas, como en la 16 de Julio por la feria.

LIBRE CIRCULACIÓN

A pesar de que uno de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado es el de la libre circulación, la inseguridad obligó a los vecinos a desconocerlos, afirma el secretario de Movilidad Urbana y Tráfico y Vialidad de la Alcaldía de El Alto, Reynaldo Cusi.

El funcionario dijo a La Razón que no existe una norma específica a nivel municipal que prohíba el colocado de cercos a las calles; no obstante, aclaró que las vías troncales por donde existe masiva circulación de vehículos, como ser las avenidas, no pueden ser cerradas.

Señaló que, así como hay vecinos que optaron por el enrejado de sus calles sin pedir el permiso u orientación de la Alcaldía, hay otros que acudieron a las oficinas municipales para solicitar la licencia. También señaló que hubo discrepancias entre los mismos vecinos por varios factores; entre ellos, no contar con las llaves de las puertas de las rejas.

“Ha habido muchas quejas de los vecinos que no estaban de acuerdo con el enrejado. Ellos mencionaron que se vulneran sus derechos. Hemos ido con el representante de la Defensoría del Pueblo a varias zonas donde existían conflictos y hemos podido solucionarlos”, señaló Cusi a La Razón.

Sobre este tema, el comandante regional de la Policía de El Alto, coronel Adrián Álvarez, dijo a La Razón que si bien, la autoprotección de los vecinos ayudó a reducir los delitos contra la propiedad, otros factores que influyeron fueron el colocado de cámaras de seguridad, el control por vía aérea con drones y las líneas de WhatsApp habilitadas por la Policía, por donde los vecinos denuncian cualquier hecho delictivo, obteniendo una respuesta inmediata.

“El cerrar las calles viene desde hace muchos años atrás, en función a los niveles de organización que ellos (los vecinos) tienen. Pero también, la seguridad se ha reforzado con el control a través de drones, las líneas de WhatsApp, las alarmas vecinales y las capacitaciones de seguridad ciudadana que brinda la Policía Boliviana”, enfatizó el jefe policial.

CONTROL

Aunque no brindó datos estadísticos, Álvarez señaló que los índices de delincuencia en El Alto redujeron debido a este control que se realiza con el uso de varios elementos. Lamentó que aún se estigmatice a la urbe alteña como la más insegura del país.

“Por ejemplo, ahora estamos con el plan de operaciones denominado ‘Patrullaje junto a tus vecinos’; entonces realizamos esta actividad todos los días sábados entre la Policía y los vecinos de diferentes distritos municipales, en función a la necesidad que se tenga de tener presencia policial”, afirmó el comandante policial.

Así, la autoridad reiteró que existe mayor presencia policial en las zonas con altos índices delictivos y que la Policía trabaja con mayor cercanía con la población.