Antes de fundar Microsoft, a Bill Gates y Paul Allen se les ocurrieron otras posibles startups tecnológicas. Aunque acertaron, sus ideas fueron visionarias

Es una de las personas más influyentes dentro del sector tecnológico y tiene nueva autobiografía: se llama ‘Source Code‘ y ha sido el propio Bill Gates quien la ha introducido en su blog dejando algunas pinceladas que invitan a devorarla. Gates es bastante prolífico en redes, lo que nos ha permitido conocer desde su libro favorito para entender la IA al que recomienda para la crianza de criaturas en este tiempo tan digitalizado pasando por cómo afrontar preguntas peliagudas en una entrevista de trabajo como ‘por qué deberíamos contratarte‘ o ‘cuánto esperas ganar‘.

Fuente: Link

Pero Microsoft fue ideada por dos personas y una de ellas es casi un completo desconocido para el resto de los mortales: Paul Allen, una leyenda de la informática que vivió alejado de los focos, destacando por su filantropía y su amor por la música y el deporte. Microsoft fue la empresa de la vida de Paul Allen y Bill Gates, pero les costó sangre, sudor y lágrimas sacarla adelante, llevándoles incluso a preguntarse si se habían equivocado. Porque para que naciera Microsoft, tuvieron que desechar otras tantas startups tecnológicas que suenan innovadoras y exitosas aún hoy.

Como narra Gates, ‘Source Code’ se centra en sus primeros años de vida, lo que incluye su época en el instituto (donde le pidieron programar los horarios y optó por dejarse libre los viernes y meterse en los grupos con más chicas) hasta dejar la universidad para crear Microsoft, incidiendo en las relaciones, lecciones y experiencias de todo lo que vino después. Microsoft nació en 1975 y ya por aquel entonces Paul Allen y Bill Gates ya sabían algo que hoy es una apabullante realidad: ‘el software iba a cambiar el mundo‘.

Paul Allen siempre fue una persona curiosa y devoradora de todo tipo de información técnica que se pusiera por delante. No es de extrañar que antes de dar de Microsoft, se le ocurrieran una larga batería de ideas de negocio. Así lo cuenta Bill Gates:

«Cuando no estaba trabajando, Paul vivía entre revistas, su apartamento estaba abarrotado de números atrasados de Popular Electronics, Datamation, Radio-Electronics y todo tipo de hojas de especificaciones de ordenadores y sus componentes. Tranquilamente podía pasarse una hora hojeando Out of Town News, el periódico y quiosco de revistas situado en el centro de Harvard Square. De su pila creciente de papeles y publicaciones nacieron muchas ideas para una serie de ideas empresariales que Paul me propuso ese otoño.»