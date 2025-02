Arce afirma que el Gobierno trabaja arduamente para que Bolivia tenga más recursos y que las cosas mejorarán sustancialmente

El presidente Luis Arce afirmó este sábado que el Gobierno está trabajando arduamente para que Bolivia cuente con los recursos de antes, gracias a la explotación de varios pozos y el ingreso de operaciones de distintas plantas en el marco de la política de industrialización, y aseguró que la situación económica irá mejorando de manera sustancial este y el próximo año.

Fuente: ABI

“Hacemos obras con lo poco que tenemos hermanos, no tenemos los recursos de antes, sí estamos trabajando arduamente para volver a tener esos recursos de antes, ya van a ver ustedes, que este año y el próximo las cosas van a empezar a mejorar sustancialmente”, aseguró el jefe de Estado.

La postura la expresó durante su primera visita a la nación Uru Chipaya, ubicada en la provincia Sabaya del departamento de Oruro, donde entregó 50 viviendas sociales y anunció el inicio de construcción de otras 60 con el fin de mejorar las condiciones de vida de igual número de familias de esta milenaria civilización, que ha conservado su cultura pese al paso del tiempo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Explicó que empezará “la explotación de varios pozos petroleros que ya hemos encontrado, que eso (la falta de exploración de nuevos pozos) un problema, que hemos atravesado desde que arribamos al Gobierno; y también varias de nuestras plantas industriales ya empiezan a funcionar a partir de este año”.

Debido a que se descuidó la nacionalización y no se invirtió en tareas de exploración, en la actualidad el país importa el 56% de la gasolina que consume y el 85% del diésel.

Para revertir ese escenario, desde el 2021, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ejecuta el Plan de Reactivación del Upstream (PRU) cuyo mayor resultado es el hallazgo de una nueva cuenca hidrocarburífera en el Subandino Norte, en el departamento de La Paz.

El pozo Mayaya Centro-X1 de Investigación Estratigráfica (MYC-X1 IE) descubrió un sistema petrolero en la cuenca del Subandino Norte, en el municipio de Alto Beni, La Paz.

YPFB descubrió en el pozo 1.7 trillones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés) y para agilizar su producción se realiza la perforación de los pozos Mayaya Centro – X2 (MYC-X2), Mayaya Centro-X3 (MYC-X3) y Suapi – X1 IE (SAP-X1 IE).

Por otro lado, el Gobierno nacional entregará este año un importante paquete de plantas industriales, que va desde el Complejo Siderúrgico del Mutún, la segunda planta de biodiésel FAME2 en El Alto, 10 plantas de bioinsumos, abonos y fertilizantes, las industrias frutícolas, las industrias de procesamiento cárnico, entre otras.

Arce señaló que el “compromiso del Gobierno es trabajar”.

“Generamos envidias, rencores de otra gente que no quiere que trabajemos, que no quiere que entreguemos obras, hermanas y hermanos, a tal punto de seducir a muchos de nuestros hermanos asambleístas para que no apoyen en la Asamblea con nuestros financiamientos externos y otras leyes que benefician al pueblo boliviano”, cuestionó a propósito de los más de $us 1.660 millones créditos que no son aprobados por el Órgano Ejecutivo.

“Nosotros no hablamos mucho, hermanos, nosotros tenemos la característica de hacer y mostrar lo que hacemos porque por los ojos entra lo que hace el Gobierno nacional”, enfatizó.

Jfcch/Nj

Fuente: ABI