Argentina: Denuncian «graves negligencias» por la fuga de presos de una comisaría de la ciudad de Buenos Aires

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acusó a los policías presentes en la alcaidía 6 del barrio de Caballito por la fuga de seis presos, ocurrida este domingo. «Cometió graves negligencias«, afirmó el ministro de Seguridad del distrito, Waldo Wolff, al referirse al personal que estaba de servicio.

«Para nosotros hasta que se compruebe lo contrario no es una fuga. Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga porque alguien les permite que salgan», expresó el funcionario, quien dijo que, aunque «la enorme mayoría» de los policías «trabaja de manera diligente», quienes no lo hacen incurren «en una de estas causas de graves negligencias».

Wolff aseguró que «cuando un preso se escapa está mal», y añadió que «aquellos que dejaron que esto ocurriera tendrán las sanciones correspondientes«. Frente a esta situación, anunció que «el Ministerio de Seguridad se pone al frente de la investigación» y será «querellante».

La fuga ocurrió el domingo durante el horario de visita, cuando los seis detenidos ataron al agente encargado del recinto, a quien le robaron su teléfono oficial antes de escaparse. Los efectivos de la alcaidía 6A y otras divisiones especializadas lanzaron un operativo en la zona, que permitió recapturar a dos personas. Mientras que los otros cuatro fugados huyeron en un taxi hacia la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, según muestran las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.

Cruces con la Nación

Las declaraciones del ministro Wolff generaron una polémica con el Gobierno nacional, ya que explicó que muchos de los presos alojados en las alcaidías «son de Nación».

«El año pasado tuvimos un 35 % más de detenidos. No tenemos dónde ponerlos hasta tanto no esté terminada la cárcel de Marcos Paz. Nosotros no podemos inventar lugares. Muchos de ellos están en pasillos, en comedores y aulas. Es una problemática hoy existente en la ciudad de Buenos Aires», describió el funcionario y aseguró que «estos son presos que no tienen que estar en la Ciudad, porque no son de Ciudad».

Luego, sentenció: «A las fuerzas políticas que chicanean, los presos verdaderamente son de Nación y estamos trabajando con ellos para avanzar. La Ciudad de Buenos Aires pasó de 60 presos a 2.300. Nosotros ponemos la cara. Lo tenemos que resolver. Y acá estamos trabajando para buscar una solución a este hecho».

Ante este comentario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, utilizó las redes sociales para responder: «Si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes?».

«Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión«, continuó su crítica.