Argentina: Jonatan Viale admitió que aceptó quitar una parte de la entrevista a Milei y apuntó contra Caputo; “Me faltó firmeza”

La difusión del video completo de la entrevista al primer mandatario generó controversia ya que se vio al asesor presidencial pidiéndole al periodista que repita una pregunta, disconforme con la respuesta que estaba dando Milei.

El periodista Jonatan Viale habló en su programa radial tras el fuerte impacto mediático que tuvo la filtración de un fragmento no editado de la entrevista que le concedió Javier Milei para hablar sobre $LIBRA. El corte muestra la intervención de Santiago Caputo ante una respuesta del jefe de Estado, vinculada al escándalo que se originó por su decisión de impulsar la criptomoneda en redes sociales. Primero, Viale se expresó por redes sociales: “No les voy a dar el gusto”.

Luego, en diálogo con Lucas Morando, sumó en Radio Rivadavia: “Fue una mañana y una tarde difícil. Estuve con amigos, con la familia bancando. No tenía ganas de un carajo. Muy triste. Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este gobierno ni de ningún otro. Uno puede equivocarse. Pero jamás voy a estar del lado de los chorros, delincuentes, de los que liberan delincuentes y cobran 35 palos de jubilación”.

“Esta noche voy a hacer un pequeño descargo respecto de lo que pasó. Voy a explicar la intervención de [Santiago] Caputo. Voy a contar todo. Qué hice, qué no hice, qué me falto hacer, la filtración del video”, completó. Horas más tarde, en una editorial televisiva, Viale admitió haber accedido a quitar el fragmento de la interrupción de Caputo de la entrevista final. Reconoció además no haber contado con la firmeza necesaria para mandar a Caputo “a la mierda (sic)”.

Descargo radial tras la polémica

“Quiero dejar en claro que nunca jamás en la vida agarré un mango de este ni de ningún gobierno. No lo quiero. No me interesa. Tuve mil oportunidades. Rechacé todas. De todas maneras, corresponde que dé una explicación tranquila y larga en el lugar en el que pasó. Esta situación es fea”, dijo Viale en radio.

Reveló más adelante que Caputo se comunicó con él para pedirle disculpas por su intromisión. “Es una lástima. Fue una nota interesante. La primera hora fue una batería de 250 preguntas fuertes. Al final se metió Caputo y yo creo que no reaccioné como tendría que haber reaccionado”, se sinceró Viale.

“Twitter no me importa. Y tampoco me importa lo que digan mis colegas. No le hicieron esa nota. ‘Él tendría que’… Bueno, no. Vos no la hiciste esa nota. A vos te estoy hablando. Vos que te hacés el canchero y vos que te hacés la cancherita, no es tan fácil. Primero tenés que llegar ahí, hacerla. Luego uno es humano y se equivoca. No hay que ser soberbio y tiene que reconocer que se puede equivocar”, dijo como respuesta a críticas de periodistas, de los que no dio nombres.

Por último, sobre la posibilidad de que Milei realice cambios en su equipo de asesores -algo que el Gobierno descartó-, deslizó: “Yo no sé. Puede ser. Hay alguno de los que estaba ahí que me llamó y dijo que puso su renuncia a disposición del Presidente. Pero me parece que no se la aceptaron”.

Al comienzo del programa de Viale, Cristina Pérez, quien realiza el pase radial con el periodista, había opinado: “Me parece mal la interrupción, pero tampoco hay que permitir que interrumpan la nota. Prefiero bajar una nota a que me la condicionen. Jamás tuve ningún tipo de condicionamiento. Siempre le pregunté lo que quise al Presidente. No hay que hacer lo que se hizo. No se para la entrevista. No se puede cortar. Hay que defender la profesión siempre, esté el gobierno que esté”.

“A Joni lo quiero mucho. Me da pena lo que pasó anoche. Me da pena. Si a mí me pasa, no sé qué haría yo. Hay una cámara prendida. Y la cámara prendida debe ser respetada por todos. Por el funcionario, por el periodista, por todos. No tendría que haber salido ese crudo. Pero pasó y se conoció. No podemos justificar algo que es injustificable. Hay que ser sensatos y justos en el análisis. Fue desafortunado lo que pasó”, consideró la conductora.

Y sentenció: “A los colegas periodistas los invito a que, si alguna vez les pasa una cosa así, no lo permitan. No es por ustedes, es por la profesión. No tenés que permitirlo. La cámara está prendida, y la cámara prendida es poder, sea quien sea. Nuestro trabajo no es cómodo y no somos perfectos. Joni es un ser humano al igual que el Presidente y [Santiago] Caputo. Se pueden equivocar. A veces hay que tener la humildad de reconocer los errores y plantear qué es lo correcto”.

Editorial televisiva contra Santiago Caputo

El periodista volvió a hablar sobre la entrevista en su programa de televisión. Allí apuntó directamente contra Santiago Caputo. “En la última pregunta, se metió Santiago Caputo. Porque Milei, en un momento, dice que iba a consultar al Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona sobre el caso cripto. Caputo se da cuenta de que está incurriendo en un error, que no podía preguntarle nada al ministro de Justicia por que no es su abogado. Caputo comete una grosería. Se mete de la nada, corta la nota y le dice algo a Milei Acepté sacar esa parte. Me equivoqué. Mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Caputo”.

“Tuve miedo de que la nota se suspenda. No sé. Cosas que te pueden pasar. En ese momento solo pensé yo quiero que la nota esté. Quiero el material. Había sido un fin de semana con mucha incertidumbre. Tenía miedo de que la entrevista se cayera. El escándalo por $LIBRA era tan grande que me la podían suspender”, admitió.

“No tuve la firmeza de echarlo a la mierda a Santiago Caputo”, repitió más adelante. Y contó: “[Santiago Caputo] me llamó, me pidió disculpas, me dijo que le eche la culpa de todo. No sé, que se yo. Ya no sirve… siendo que el tema porque cual entró Caputo era absolutamente banal. Y eso me da una calentura porque vos decís ‘hubo 60 minutos antes tremendos y nadie agarro eso’. Nosotros dejamos pasar lo de Caputo porque era absolutamente irrelevante”.

“El Presidente deberá reflexionar sobre cuánto daño le hace una persona que se siente con la soberbia para meterse en una entrevista de televisión que luego ven millones de personas. Le recomiendo al Presidente que piense bien su entorno. Se lo digo de corazón. Quiero que le vaya bien. Tendrá que repensar si esa gente que tiene alrededor le hace bien o le hace mal. Capaz es un genio. Debe ser un genio. Pero la soberbia te liquida”.

La entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei, que causó polémica por la interrupción de Santiago Caputo tras una repuesta del Presidente

Contó que, durante su diálogo con el Presidente, estaba rodeado por el asesor presidencial, el ministro de Economía Luis Caputo, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni. Tras mencionar a quienes estaban en la entrevista, insistió en que no le agrada el entorno de Milei.

“¿Me gusta Milei? Hay cosas que sí y hay cosas que no. No me gusta cuando insulta, no me gusta cuando lo pone a Daniel Scioli, no me gusta cuando dice que todos los periodistas son una mierda, no me gusta su entorno. Pero con total sinceridad, creo que lo que pasó ayer, en ese segundo de poca lucidez en la Casa Rosada, es que quise ayudar. ¿El periodismo tiene que hacer eso? No. Está para criticar, preguntar y molestar”, sostuvo Viale.

Sobre el final de la editorial, también apuntó contra el legislador Miguel Ángel Pichetto, quien lo acusó de ser un “periodista al servicio del poder”. “¿Pichetto? Es el mismo que vivió toda su vida al servicio del poder político, el senador que le cuidó los fueros a Cristina para que no vaya presar. El mismo diputado que se abstuvo de votar a favor de Ficha Limpia. Si tenés lo que tenés que tener, vota en contra. ¿Vos justamente Pichetto? Por cosas como estas me levanté”, dijo.

Y cerró: “Me puedo equivocar. Me equivoqué y me voy a seguir equivocando. Somos personas, nos equivocamos. Pero nunca voy a dejar de intentarlo. Conozco las reglas del juego. Nací en la tele, me voy a morir en la tele como le pasó a mi papá. Voy a seguir haciendo esto hasta el final. Acepto las reglas de la opinión pública. Acepto los memes, las cargadas. Pero no acepto las mentiras, los oportunistas. No acepto a los colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. No acepto que los políticos ladrones me den cátedra. Que el golpeador de Alberto Fernández predique moral. No me voy a dejar correr por esa gente de mierda”.

Finalizada su alocución, Viale dejó el estudio y la conducción del programa fue cedida por el día a Guadalupe Vázquez y Lucas Morando.

La interrupción de Santiago Caputo

La reacción de Caputo, que cumple funciones como asesor presidencial, fue ante una explicación ofrecida por el jefe de Estado respecto del criptogate. En los últimos tramos de la entrevista en TN, Milei resaltó haber promocionado $LIBRA desde su cuenta “personal” de X, a la vez que añadió que su defensa jurídica estará en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ante su planteo, el conductor insistió: “Es un tema en el que participaste como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”. Tras ello, Milei puntualizó: “Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal”.

Viale, entonces, enfatizó también: “Está bien, pero sos el Presidente”. El diálogo continuó con una nueva aclaración del mandatario y una sugerencia del periodista a que revise la descripción de su cuenta en la plataforma de Elon Musk. “Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice mi cuenta”, le pidió Milei a Viale. El conductor dijo estar en conocimiento de que su usuario lo describe como “economista” y no como “Presidente”, pero reforzó: “Sos el Presidente”. En ese momento, ante los argumentos de Milei, Caputo intervino y pidió que se frene la grabación. Se acercó a Milei y le susurró algo al oído. Luego, le pidió al periodista que repitiera la pregunta.

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escuchó detrás de cámara, pedido hecho por el asesor presidencial. “Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial”, admitió Viale y agregó, incómodo: “A ver, ¿cómo veníamos?”, a lo que Milei responde: “No sé. Volvé a preguntarme sobre $LIBRA”.

Las explicaciones que dio el Gobierno

Ante la fuerte repercusión del episodio, el vocero Manuel Adorni, dijo que no cree que haya “nada de malo” en que el fragmento hubiese sido eliminado de la versión final de le entrevista. Confesó, por otro lado, que a Milei le pareció “innecesaria” la interrupción protagonizada por Caputo.

Adorni aclaró también que no habrá cambios en el equipo de Milei a raíz del hecho. “El equipo de asesores es una decisión del Presidentes porque son colaboradores directos y entiendo que no tiene intención de hacer un cambio”, indicó el portavoz de la administración libertaria.

El portavoz presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa Presidencia de la Nación

“Una renuncia o algún posible cambio en el Gabinete es una decisión del Presidente, que funciona de esta manera, que todos los días evalúa cómo funciona su equipo de trabajo. El único comentario que hice fue una descripción de lo que ocurrió. Habitualmente, en las entrevistas que el Presidente graba estoy yo presente, porque los que lo rodeamos cuidamos la imagen y sonido para que la puesta salga bien”, expresó en su habitual conferencia de prensa.

“Pasa habitualmente en las notas grabadas que hay correcciones”, relativizó por su parte el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.