Arias endurece su postura contra los choferes: amenaza con revertir líneas y aplicar sanciones severas

El alcalde Iván Arias en conferencia de prensa. Foto: AMUN

Fuente: Brújula Digital

El alcalde de La Paz, Iván Arias, emitió un duro pronunciamiento contra los sindicatos del transporte que anunciaron un paro de 48 horas desde este miércoles, exigiendo un incremento de Bs 0,50 en las tarifas de pasajes. Arias advirtió que se aplicarán medidas drásticas, incluyendo la reversión de líneas de transporte, multas a más de 2.000 choferes por cobros ilegales y la falta de identificación reglamentaria, así como sanciones de entre Bs 2.000 y 3.000 a los propios sindicatos.

«Es un paro abusivo y peor si hay bloqueos. Pediré que la Policía proceda a desbloquear y que la gente pueda transitar. Quiero advertir que cualquier daño al PumaKatari -que estará operando- será identificado y sabremos quiénes son los responsables. Aplicaremos medidas muy duras contra el sector del transporte que quiere convulsionar la ciudad y generar incertidumbre», afirmó Arias.

El alcalde señaló que no cederá ante las presiones del sector y que mantendrá las sanciones impuestas. «Nos piden que levantemos las sanciones y no lo haremos. Tenemos más de mil discos y placas con fotografías de infracciones, y ya emitimos boletas. Mañana (miércoles) iniciaremos procesos para revertir líneas y abrir el mercado a otros sectores. El transporte está actuando de manera abusiva. Intentamos dialogar y no están aquí. Esa es una muy mala señal para la ciudad», advirtió.

Arias también criticó la falta de respuesta de los dirigentes del transporte y su decisión de mantener la medida de presión. «No tuvieron la gentileza ni siquiera de contestarnos el teléfono y decidieron seguir convulsionando la ciudad. Para mañana amenazaron con un paro y pediré apoyo a la Policía para que no haya bloqueos», subrayó.

Por su parte, el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erick Millares, informó que se han emitido 2.401 memorandos de infracción, 1.428 de ellos el lunes y 973 este martes. «Las infracciones se deben a la falta de identificación reglamentaria y cobros excesivos. Se han recibido 117 denuncias en la línea gratuita 156 y 4.833 denuncias vía WhatsApp, de las cuales se emitirán las sanciones correspondientes», explicó Millares.

Las faltas administrativas identificadas incluyen la revocatoria del permiso municipal para el servicio de transporte, la revocatoria de la licencia de funcionamiento, la tarjeta municipal de operaciones y la identificación del conductor. «Si hay paro, saldremos con inmovilizadores y la Guardia Municipal para garantizar la circulación de los vehículos que quieran trabajar. No se permitirá bloqueos», advirtió Millares.

Entre las sanciones económicas propuestas contra los sindicatos, se establece una multa de Bs 3.000 por permitir la prestación de servicio en vehículos sin los estándares exigidos, modificar rutas sin autorización o incumplir las tarifas establecidas. Además, podrían ser sancionados con Bs 2.000 por no garantizar el cumplimiento de las normativas.

Arias también criticó la falta de liderazgo en el sector del transporte y su dependencia de la Federación Primero de Mayo, que según él, actúa con intereses externos a La Paz. «La desorientación del sector del transporte es mayúscula. No vamos a seguir en esta incertidumbre porque los que sufren son los ciudadanos. Tomaremos decisiones en las próximas horas», enfatizó.

Las federaciones Chuquiago Marka y Transporte Libre confirmaron el paro de 48 horas. «El ampliado determinó declararse en emergencia y confirmar el paro desde mañana. También se decidió no ir al diálogo con la Alcaldía», declaró Santos Escalante, ejecutivo de Chuquiago Marka.

