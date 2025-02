Armados y con el rostro cubierto, así ingresaron tres ladrones a una vivienda al sur de Cochabamba

“Entraron tres ladrones cada uno con arma de fuego. Uno me tendió a la cama y me apuntaron con el arma y los otros dos salieron. A uno ya lo estaba agarrando y vino otro me agarró del cuello y me tendieron de nuevo a la cama”, contó la víctima.

“En ese transcurso se llevaron mi dinero y mi celular”, agregó.

“Más bien, llegó mi cuñada y allá es donde reaccioné más y los ladrones lograron escapar”, contó el joven.