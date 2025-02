Asambleísta Pedraza: “Solicitamos el feriado por los 200 años, pero el Ministerio de Trabajo no responde”

“Son las 6 de la tarde (del 11 de marzo) y no tenemos una respuesta formal y oficial por parte del Ministerio de Trabajo», afirmó la asambleísta Pedrazas.

Santa Cruz.- La vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña (ALDSC), Mavi Darinka Pedraza, protestó por la falta de atención del Gobierno de Luis Arce en declarar feriado cruceño el 14 de febrero por la ‘Ley Departamental de Festejos de los 200 años de la Independencia de Santa Cruz’, aprobada en diciembre de la gestión pasada.

“Estamos con ya un poquito de molestia e incomodidad por esta situación, puesto que, luego de la aprobación de la ley (departamental) se ha tomado el tiempo en la parte ejecutiva para poder realizar las observaciones que corresponden a la ley. Fue devuelta la norma nuevamente por la observación por la suspensión laboral y decía que nosotros, como ejecutivo departamental, no tenemos la responsabilidad de poder decir que haya un día en el que pueda darse el feriado”, dijo Pedraza en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La legisladora fue contundente al señalar que la Asamblea Departamental realizó todos los trámites necesarios para solicitar “que por única vez tengamos un feriado cumpliendo nuestros 200 años de libertad”.

“Son las 6 de la tarde (del 11 de marzo) y no tenemos una respuesta formal y oficial por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Desconocemos la situación. No puede ser posible que no puedan responder a una correspondencia que hace la Asamblea Legislativa Departamental por una Ley Departamental que han aprobado todos los parlamentarios cruceños”, dijo indignada Pedraza.

La vicepresidenta de la ALDSC cuestionó la declaratoria de feriado por el Año Nuevo Aymara, pero ahora el Gobierno nacional “no es responsable para con el pueblo cruceño y su independencia en sus 200 años”. ¿Por qué no podemos tener un feriado?, ¿por qué no nos dan una respuesta oficial? o ¿esperan un día antes para oficializarlo e impedir que familias organicen sus festejos cívicos?, agregó la autoridad.

“Queremos ese espacio donde nos podamos abrazar, confraternizar, visitar nuestras provincias, municipios, ser parte activa de la celebración y celebrarlo como se merece, porque si usted conoce un poco la historia, ante tanta lucha, tanta sangre derramada, pues lo mínimo que podemos hacer es honrar con actos solemnes, el hecho de tener ese civismo”, enfatizó Pedraza.

