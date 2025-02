Bancada evista no aprobará las leyes acordadas en la cumbre del TSE para garantizar las elecciones nacionales

El diputado Héctor Arce califica de un espectáculo el encuentro multipartidario de la pasada jornada y cuestiona al TSE por estar ‘sometido’ al Órgano Ejecutivo.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce anunció este martes que la bancada afín a Evo Morales no aprobará las leyes acordadas en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia y al que calificó como un espectáculo orquestado por el presidente Luis Arce Catacora en complicidad con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución que -dijo- ya no goza de ninguna credibilidad por estar sometida a las determinaciones del gobierno actual.

El punto dos de dicho acuerdo refiere que, con el fin de garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá aprobar hasta antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones nacionales el Proyecto de Ley elaborado por el TSE en sus dos últimos artículos, en lo referido a su no subordinación a ningún otro Órgano del Estado, especialmente en cuanto a plazos, habilitaciones e inhabilitaciones, escrutinio, cómputo y publicación de resultados.

Pero, además, la cumbre insta a la ALP considerar y aprobar otros dos proyectos de Ley, uno sobre la paridad y alternancia en los binomios de candidaturas presidenciales y el otro referido al debate público obligatorio para los candidatos a presidente y vicepresidente que participarán en los comicios presidenciales; además, pide la modificación de la Ley No 044, para que incluya en sus disposiciones a los vocales electorales, hasta antes de la convocatoria a las elecciones nacionales.

“El día de ayer, por instrucción de Lucho Arce, ha intentado hacer un show, un teatro, qué credibilidad tiene hoy el TSE si el encuentro multipartidario del año pasado prometió llevar las elecciones judiciales de manera íntegra en los nueve departamentos y para todos los cargos del Órgano Judicial, ¿cumplió eso? No cumplió. Qué credibilidad podemos tener en un Tribunal electoral que está completamente sometido y cooptado por el Órgano Ejecutivo”, cuestionó el asambleísta.

En tal sentido, estimó innecesaria la participación de los representantes de las organizaciones políticas en el encuentro destinado a lograr un acuerdo para blindar los comicios presidenciales, porque -afirmó- es el ente electoral el que debe emitir la convocatoria, definir el calendario electoral y controlar el cumplimiento de los requisitos por parte de los partidos que se inscriban. Y ‘el que gana, gana’, dijo Arce para añadir que fue un acto de discriminación de la Sala Plena al no haber invitado al exmandatario Evo Morales a dicha cita.

“Nosotros no vamos a aprobar ninguna Ley, no nos vamos a prestar a este show y más bien vamos a exigir que estos vocales del Tribunal Supremo Electoral hagan su trabajo conforme establece la Constitución Política del Estado y conforme establece la Ley de Régimen Electoral 026”, aseguró el diputado, para luego rechazar que los vocales sean incluidos en la Ley 044, que norma los juicios de responsabilidades contra altas autoridades.

Sin embargo, el asambleísta reconoció como válido el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos tan solo por una vez. “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, reza dicho acápite.

“Nosotros desconfiamos con absoluta firmeza del trabajo del TSE y no se va a aprobar ninguna Ley, no se necesita aprobar ninguna ni dar garantías a nadie, está establecido claramente en la Constitución Política del Estado, artículo 168, establece que el período de un presidente es de cinco años con la posibilidad de reelegirse por un período más, eso se cumple el 8 de noviembre de este año, no necesitan aprobar ninguna ley, no necesitan nada, está dada la Ley de Régimen Electoral, la 026 establece claramente el mecanismo”, puntualizó.