BCB admite “dificultades” para transferir dólares y dice que se tuvo que priorizar la subvención

Leonardo Gil

Al ser consultado sobre la disponibilidad de dólares en Bolivia, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, admitió que se ha enfrentado un periodo de dificultades para transferir divisas al sistema financiero y que se estuvo priorizando la subvención y el pago de la deuda externa.

“Hemos tenido dificultades en términos de poder dar este servicio, dar las transferencias correspondientes al sistema financiero (…) Lo que hemos tenido que hacer como BCB es priorizar y lo que hemos priorizado ha sido fundamentalmente mantener toda la política de subvención, de la cual todos los bolivianos somos beneficiarios”, sostuvo el ejecutivo.

Rojas agregó que Bolivia no se pudo beneficiar plenamente de los créditos que están trabados en la Asamblea Legislativa y que la gestión pasada prácticamente no se pudo acceder a más recursos, recordando que hay cerca de $us 1.600 millones pendientes de aprobación en dicha instancia estatal, lo que afectó al flujo de recursos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas