Un análisis de la Fundación Jubileo revela que la brecha entre el gas que exporta Bolivia y el que se destina al consumo interno está a punto de cerrarse, lo que refleja la crisis estructural en el sector hidrocarburífero.

Según ese informe, actualmente el país comercializa 12,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en el mercado interno, equivalente al 49% de la producción total; mientras, que 12,88 MMm3/d (51%) se exportan, principalmente a Brasil.

Entre 2015 y 2025 la producción de gas en Bolivia cayó en un 56%, según el mismo informe citado por Erbol.

En el periodo de mayor auge, entre 2014 y 2015, el país producía 60 MMm3/d. En la actualidad, la producción ha caído a 26 MMm3/d, evidenciando una crisis energética que afecta tanto al mercado interno como a las exportaciones.

Al respecto, Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, explicó que la situación se agrava en el país debido a la diferencia de precios del gas en el mercado interno y el exportado a Brasil.

Al vecino país se vende a un precio de $us 6,6 por millón de BTU (unidad de energía inglesa) y en el mercado interno se comercializa a $us 1,15 por millón de BTU.

“Esta disparidad afecta las regalías que perciben los departamentos productores, pues los ingresos dependen directamente del valor de comercialización”.

Infografía: Fundación Jubileo

Gas

Asimismo, según el reporte los principales campos, como San Alberto, Sábalo, Margarita-Huancaya e Incahuasi-Aquio, están en declive, lo que incrementó la importación de combustibles con un gasto diario de $us 11 millones.

El propio presidente Luis Arce dijo en varias oportunidades que Bolivia importa más del 80% del diésel que consume y el 56% en el caso de la gasolina. Esa dependencia genera presión a las finanzas públicas.

El informe también explica que entre 2005 y 2023, Bolivia recibió $us 45.375 millones por concepto de renta petrolera, un ingreso que, según expertos, no fue adecuadamente reinvertido en exploración y desarrollo del sector.

Los departamentos productores recibieron recursos por regalías e impuestos, siendo Tarija el más beneficiado con $us 6.029 millones, seguido por Santa Cruz ($us 3.590 millones), La Paz ($us 2.096 millones) y Chuquisaca ($us 1.976 millones), entre otros.

Propuestas

La Fundación Jubileo plantea una serie de medidas correctivas para enfrentar la crisis del sector hidrocarburífero, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo:

A corto plazo:

• Eliminación gradual de la subvención a los hidrocarburos.

• Libre importación de combustibles.

• Equilibrio en la matriz energética con mayor producción hidroeléctrica.

• Políticas integrales de electromovilidad.

A mediano y largo plazo:

• Nueva Ley de Hidrocarburos con enfoque en sostenibilidad y eficiencia.

• Uso de la renta petrolera para diversificar la economía y respetar el régimen autonómico.

• Diversificación de mercados, mejorando la infraestructura de transporte para exportaciones a Brasil, Chile y Paraguay.

• Contratos de exploración con cláusulas de reposición de reservas y equilibrio financiero.

• Transparencia en los contratos, costos e ingresos del sector.

• La eliminación del rótulo de «estratégico» para facilitar inversiones y contratación de personal calificado.

• Seguridad jurídica para atraer nuevos actores y garantizar un retorno sostenible del negocio.