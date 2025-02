¿Brazaletes y collares cósmicos? Descubren hierro meteórico en accesorios antiguos

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La historia de la fundición del hierro ha sido uno de los grandes misterios de la arqueología. A pesar de su uso extendido durante milenios, las primeras evidencias de esta práctica serían mucho más recientes de lo que se esperaba, y se encontraron en lugares tan distantes como Egipto, el sur de Europa y la región de Asia Central.

Dentro de este ámbito, el hierro meteórico captó una atención especial debido a su origen único y su relación con los primeros trabajos metalúrgicos de los seres humanos.

Una reciente investigación realizada por el doctor Albert Jambon y su equipo, publicada en el Journal of Archaeological Science: Reports, reveló la presencia de hierro meteórico en objetos de la Edad del Hierro en Polonia. Se centró en dos cementerios de la Cultura Lusaciana, ubicados en el sur del país: Częstochowa-Raków y Częstochowa-Mirów.

El análisis de 26 artefactos provenientes de estos yacimientos permitió identificar que algunos de ellos contenían hierro de meteoritos, lo que ofrece una nueva perspectiva sobre las primeras fuentes de este metal utilizadas en la región. Los dos cementerios analizados por el equipo de Jambon, ubicados a aproximadamente 6 kilómetros de distancia, proporcionaron una rica fuente de objetos de hierro que comprendían brazaletes, anillos para tobillo, cuchillos, cabezas de lanza y collares.

El origen del hierro meteórico en los artefactos de la Edad del Hierro en Polonia

Los cementerios de Częstochowa-Raków y Częstochowa-Mirów, en Polonia, contienen artefactos con hierro de meteoritos, como brazaletes y alfileres (Jambon et. al 2025 / Heavenly metal for the commoners: Meteoritic irons from the Early Iron Age cemeteries in Częstochowa (Poland))