Camacho afronta ocho procesos, cuatro están en etapa de juicio

El gobernador tiene dos detenciones preventivas por los casos ‘golpe I’ y el paro de 36 días en defensa del censo.

Santa Cruz.- Hasta la fecha, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, enfrenta ocho procesos, de los cuales cuatro están en etapa de juicio, informó su abogado, Martín Camacho.

“Al momento, el gobernador tiene aperturadas ocho causas. Cuatro de ellas se encuentran ya en etapa de juicio. Entre ellas el caso ‘decretazo’, que hasta el día de hoy, desde hace un año, no se ha podido instalar ni una sola audiencia de juicio oral por el capricho del Gobierno y del Ministerio de Gobierno por no cumplir con la orden de traslado, que ya ha sido ratificada en más de seis audiencias de parte del Tribunal”, dijo el jurista en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El jurista agregó que el caso ‘Carro Bombero’ aún no inició por cuestiones propias de las notificaciones y porque uno de los acusados se encuentra en el extranjero.

“Después tenemos cuatro investigaciones que aún se encuentran en etapa preliminar. Una de ellas por legitimación de ganancias ilícitas, otra por supuesto tráfico de armas, otro por uso indebido de influencias y uno respecto a los acuíferos que se encuentran en la zona de la Loma Negra”, detalló Camacho.

Consultado sobre en cuáles procesos Camacho tiene detención preventiva, el jurisconsulto respondió que el gobernador tiene dos detenciones preventivas en los casos ‘golpe I’ y el paro de 36 días en defensa del censo.

“Irónicamente son los dos casos más polémicos en donde se ha denunciado el delito de terrorismo que crea, ilegalmente lo digo porque es verdad, una jurisdicción especial para que solo se investigue en la ciudad de La Paz. En estos dos procesos que se ventilan en La Paz, el gobernador sigue con detención preventiva, pese a haberse cumplido plazos razonables de tiempo para la duración de la detención preventiva, que no solamente lo estipula el procedimiento penal, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el abogado.

Camacho denunció que el Ministerio de Gobierno presiona a las autoridades jurisdiccionales para mantener preso al gobernador cruceño.

“Hoy el Ministerio Publicó dijo que tiene 227 pruebas contra (el excívico potosino Marco Antonio) Pumari y Camacho. Sí, pero de sus 227 pruebas, 200 de ellas son fotocopias simples y las otras 27 son entrevistas. (…) Una entrevista es una opinión personal y subjetiva de la persona. (…) Son 227 pruebas que no sirven para nada, 227 que no son la acumulación de pruebas, 227 mentiras no hacen una verdad”, expresó el jurista.

