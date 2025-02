Caso Golpe I: cuestionan al Ministerio de Gobierno por sostener acusación contra Pumari y Camacho con fotocopias

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Foto: El Deber

Boris Bueno Camacho / La Paz

Juicio por la crisis del 2019: “La mayoría de las pruebas presentadas son fotocopias simples”, dice abogado de Pumari; Mario Cronenbold aceptaría ser vice del MAS, recientemente fue el anfitrión de Andrónico en Santa Cruz; y, juzgado anula juicio contra exdirigente yungueño Raúl Uría, quien estuvo preso por más de dos años. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Juicio por la crisis del 2019: “La mayoría de las pruebas presentadas son fotocopias simples”, dice abogado de Pumari

Una vez que la justicia determinó un cuarto intermedio a la audiencia del juicio por la crisis del 2019, el abogado Diego Alejandro Gutiérrez, quien defiende al exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, señaló que se elevó el pedido para que se excluyan más de la mitad de las pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno. “Hemos pedido la exclusión de más de la mitad de todas las pruebas presentadas por el ministerio ya que carecen de fundamentación”, sostuvo. “La mayoría son fotocopias simples que carecen de toda eficacia probatoria”, remarcó. En esta línea, explicó que se desconoce si estas fotocopias reflejan la vedad o sin han sufrido algún tipo de modificación, tema que fue puesto en manifiesto este lunes. Además de Pumari, dentro de este caso también es investigado el exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho.

– Camacho “está anímicamente fortalecido porque sabe que en agosto se viene una nueva Bolivia”, señala su hijo

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho está “anímicamente está fortalecido porque sabe que en agosto (mes de las elecciones generales) se viene una nueva Bolivia”, señaló este lunes su hijo, Luis Fernando Camacho Parada, quien se reunió con su padre en medio del juicio por la crisis de 2019. Camacho Parada fue abordado por los medios de comunicación en La Paz y señaló que su familia tiene la fe puesta en Dios, ya que no existe confianza en la justicia, desde donde se debe definir la situación jurídica de Camacho. La máxima autoridad cruceña se encuentra recluida de manera preventiva en el penal de Chonchocoro desde hace poco más de dos años y desde entonces no se había podido reunir con su familia completa, tema que este lunes se concretó. Además, Camacho Parada dijo que su padre se encuentra mejor de salud.

– Mario Cronenbold aceptaría ser vice del MAS, recientemente fue el anfitrión de Andrónico en Santa Cruz

El exalcalde de Warnes y excandidato a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, manifestó su disposición de postularse como candidato a la Vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones programadas para el próximo 17 de agosto. En una entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv, Cronenbold reiteró su respaldo a Andrónico Rodríguez, destacando su juventud, inteligencia y lealtad. «Si me dice Andrónico, yo no tengo problema», afirmó, resaltando además las cualidades de Rodríguez como un líder indígena, conciliador y profesional. «Es la versión mejorada de Evo Morales», sostuvo. No obstante, Cronenbold señaló que trabaja para ser nuevamente alcalde de Warnes, donde ha desarrollado diversas actividades de apoyo a la comunidad, consolidando su presencia en la región.

– ¿Quién será el binomio de Manfred?; Súmate proyecta elección por ‘encuestas’ con la gente

El alcalde de Cochabamba y candidato presidencial para las próximas elecciones de agosto por la organización política Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB-Súmate), Manfred Reyes Villa, anunció que en las “próximas semanas”, la población conocerá al binomio que lo acompañará en campaña. “En las próximas semanas ya vamos a tener el acompañante. Igualmente, estamos esperando esta reunión del 17 de febrero que va a ser en la ciudad de La Paz en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Vamos a ver los puntos que se van a tocar porque es importante que las elecciones no sean solamente en Bolivia, sino que sea a nivel nacional”, enfatizó, Reyes Villa. De acuerdo con el Burgomaestre, el perfil básico del o la acompañante es tener “compromiso de servicio por la Patria”. No descartó, un economista en sus filas.

– Andrónico descarta ante el TSE responsabilidad por vallas y afiches con su imagen

Ante un aparente escenario electoral, el presidente del Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, a través nota dirigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE), deslindó este lunes responsabilidad por las vallas y afiches que aparecieron con su imagen en varias regiones del país. En la misiva, Rodríguez señaló que los últimos días se identificó a través de los medios de comunicación y redes sociales que en “algunos” espacios públicos y privados se fijó material publicitario con su imagen que deja “entrever” una aparente propaganda electoral o política. “Si bien advertimos que no son mensajes difundidos con el propósito de promover a alguna organización política o candidatura (…), se realiza un uso desproporcionado de mi imagen, por lo que descarto cualquier responsabilidad institucional”, mencionó Rodríguez en la carta.

– Cronenbold advierte que si Paraguay se adelanta en construir el Hub de carga, ya no tendrá sentido hacerlo en Viru Viru

El excandidato a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, denunció que por “celos” regionales no se ha concretado hasta la fecha el proyecto del Hub de Viru Viru, lo que representa un riesgo estratégico para la región. Advirtió que si Paraguay logra construir antes su propio hub de carga, la insistencia en desarrollar el proyecto en el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz perdería relevancia. El también exalcalde de Warnes explicó que incluso desde el gobierno nacional promovieron la caída de la licitación del proyecto. «Por celo regional, inclusive el que gobierna (Luis Arce) me decía que caiga la licitación. Siempre tumbaron la licitación, a mí me interesaba por mi municipio (Warnes)», afirmó. Cronenbold en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Marcha multisectorial se registró solo en tres regiones, gremiales advierten con radicalizar medidas de presión

En Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca se movilizaron varios sectores de la cadena productiva y económica del país que rechazan la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Advierten con radicalizar sus medidas de presión si el Gobierno no deroga ese precepto. “Esta medida ha sido una determinación de las bases y vamos a seguir en esta lucha hasta que se derogue la disposición adicional séptima de confiscación. En las próximas horas vamos a evaluar esta movilización y vamos a tener que aplicar nuevas medidas de presión, vamos a tener que radicalizar y no hemos descartado entrar a un bloqueo de manera escalonada”, informó el dirigente gremial de Santa Cruz, Édgar Álvarez. Gremiales, agropecuarios, comités cívicos, exportadores y otros sectores participaron de la marcha.

– Gerente de BoA perfila ‘desconectar’ vuelos nacionales de internacionales para evitar demoras

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, anunció este lunes que prevé hacer cambios en el itinerario de la estatal y “desconectar” los vuelos nacionales del eje troncal de los internacionales para evitar más demoras. Borda asumió el cargo el viernes de la semana pasada y dijo que está trabajando para poner soluciones inmediatas en la empresa estatal que es blanco de muchas críticas, principalmente, por la demora en sus vuelos. “Vamos a desconectar el itinerario, vamos a hacer un puente aéreo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde esté desconectado de vuelos internacionales y no se demoren nunca La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; porque es troncal del país y necesitamos atender puntualmente”, dijo. Asimismo, explicó que debe haber una lógica en los vuelos y éstos deben ser lineales, no circulares y así se evitarán más demoras.

– Tras la admisión de la denuncia, el ministro de Educación afirma que las acusaciones son “falsas” y que provienen del evismo

Luego que se conoció que el Viceministerio de Transparencia admitió una denuncia contra el ministro de Educación, Omar Veliz, por supuestos actos de nepotismo, uso indebido de bienes públicos, tráfico de ítems y cargas horarias, la autoridad señalada indicó que las acusaciones son “falsas” y que provienen desde el evismo. Indicó que presentó una contrademanda contra el que lo denunció. “La viceministra está en su derecho de hacer las investigaciones correspondientes. Nosotros como ministro, como persona, hemos sido mellados en nuestra dignidad, por eso también hemos presentado una querella al juzgado anticorrupción de La Paz, por las acusaciones en su contra y las investigaciones darán los resultados. Indicó que la denuncia penal se presentó contra Oscar Antonio de la Fuente”, afirmó la autoridad.

– Juzgado anula juicio contra exdirigente yungueño Raúl Uría, quien estuvo preso por más de dos años

Debido a las inconsistencias que se detectaron en la acusación que presentó el Ministerio Público contra el exdirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinó anular obrados del juicio oral hasta la etapa más antigua. “Logramos que el juzgado sexto de sentencia de la ciudad de La Paz declare la nulidad del juicio del dirigente yungueño Raúl Uría, que estuvo recluido por más de dos años en el penal de San Pedro por supuestamente portar armas o la tenencia de explosivos para los enfrentamientos de Adepcoca en 2022”, informó a la ANF el abogado Jorge Valda. El 17 de enero comenzó el juicio oral contra el exdirigente yungueño quien fue acusado por el delito de tráfico ilícito de armas, en ese entonces, la audiencia se suspendió por la inasistencia de los abogados del Ministerio de Gobierno.