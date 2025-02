Chi dice que Andrónico es un «opa pícaro» que no está habilitado para ser candidato

Indicó que la situación del titular del Senado es parecida a la de Evo Morales y Manfred Reyes Villa que, en su opinión, no deben aspirar a la Presidencia.

eju.tv / Video: DTV

El precandidato opositor Chi Hyun Chung aseguró este jueves que Andrónico Rodríguez se hace el «opa pícaro» con el tema de su supuesto desinterés en ser candidato a la Presidencia, agregó que de todas formas estaría inhabilitado al igual que Evo Morales y Manfred Reyes Villa, de quienes se tiene observaciones jurídicas respecto a sus postulaciones a las elecciones generales.

«Andrónico mismo sabe como legislador que es, que después de haber sido proclamado como presidente del Senado, se hace, como se dice, opa pícaro, bien sabía que iba salir el fallo por parte del Tribunal Supremo (Electoral) y lo proclaman a Andrónico como presidente del Senado, aquí hay una traición por parte de Comunidad Ciudadana y Creemos, sus diputados, que estaban manipulando al pueblo boliviano», declaró Chi.

El nombre del titular del Senado comenzó a circular desde distintos sectores del MAS como una alternativa para aspirar a la Presidencia, aunque el mismo Rodríguez salió a aclarar que él respeta la candidatura de Morales, inhabilitado de participar en el proceso.

«Andrónico no puede ser ni presidente del Senado, ni vicepresidente, ni presidente del Estado, puede ser algún cargo público más bajo, pero no puede ser electoral», sostuvo a DTV el precandidato de oposición.

Chi también se refirió a la habilitación de Súmate, partido de Reyes Villa, para los comicios y señaló que el Gobierno lo tiene de «esclavo judicial».

«Para los asesores de Manfred, los cruceños somos pongos (…), ahora el Gobierno lo tiene de esclavo judicial a Manfred, lo mismo que Evo Morales, que no es candidato pero aparece; Andrónico no es candidato pero aparece; Manfred no debe ser candidato porque entró de manera irregular a la Alcaldía de Cochabamba y está de candidato, basta de toda esta politiquería», manifestó.