Chi le pide a Manfred que baje su candidatura y sea un ‘buen alcalde’

A su paso por Cochabamba, el candidato boliviano-coreano, uno de los mejor ubicados en las encuestas, le dejó un recado a Reyes Villa, presidenciable con quien empata en la preferencia electoral.

SANTIAGO ESPINOZA

Fuente: Opinión

Sin hacer mucha bulla y por poco más de un día, Chi Hyun Chung, precandidato a la presidencia de Bolivia, visitó Cochabamba para impulsar su campaña en el departamento, mezclarse en las calles con los cochabambinos, sondear eventuales alianzas y, de paso, dejarle un mensaje a Manfred Reyes Villa: “Le pido que baje su candidatura y que sea un buen alcalde”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El “Doctor Chi”, como le llaman sus acólitos, llegó a esta ciudad pocas horas después de conocerse los resultados de una encuesta para las elecciones aplicada por Captura Consulting y unas pocas antes de hacerse públicos los datos de otra encuesta, realizada por un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Curiosamente, en ambos estudios, Chi aparece empatado con Reyes Villa. En el primero comparte el tercer lugar (con 13%), por debajo de Jorge ‘Tuto’ Quiroga y Samuel Doria Medina. En el segundo, está a la cabeza con el mismo porcentaje que el aún alcalde cochabambino (15%).

Más allá de las diferencias entre estas y otras encuestas preelectorales que se vienen difundiendo desde hace meses, y sobre las que se posan no pocas suspicacias, Chi se sabe uno de los precandidatos mejor posicionados de cara a los comicios del 17 de agosto y una de las fichas opositoras más aguerridas para hacerle frente al MAS.

A su entender, su lugar en la pelea por la presidencia es mejor que el que muestran las encuestas. “En los últimos días, gracias a los actos de campaña que han tenido, Tuto y Manfred han subido, pero es una espuma que ya está bajando de nuevo”, le dijo a OPINIÓN pocos minutos antes de abandonar Cochabamba. “Entran bien como una noticia, pero la noticia no es lo mismo que la preferencia del voto”.

La popularidad electoral del coreano-boliviano ha dejado de ser una extrañeza. En las primeras elecciones a las que se presentó, las luego anuladas de 2019, acabó con un sorpresivo tercer lugar, y si bien en las de 2020 tuvo un desempeño más pobre (cuarto lugar y un porcentaje bajo), su nombre y su discurso conservador se ganaron un espacio en el panorama político boliviano.

Nacido en la ciudad surcoreana de Gwangju en 1970, el médico, empresario y pastor evangélico, radicado en Bolivia desde 1976 y nacionalizado boliviano, encara esta tercera incursión electoral con un discurso nuevamente radical y bien recostado a la derecha, que reniega tanto de los “comunistas” como de los “dinosuarios”, y evoca a “outsiders” exitosos en otros países como Bolsonaro o Milei.

Son blanco frecuente de sus ataques los masistas, pero también los políticos más tradicionales de la derecha boliviana. Así explica su negativa a formar parte del bloque opositor conformado por Tuto, Doria Medina, Mesa, Camacho y otros. Y así explica, también, su condena a Reyes Villa, a quien le reprocha haber usado la alcaldía de Cochabamba para escalar en busca de la presidencia del país.

“Él (Manfred) debe terminar bien su gestión, porque entró a ser alcalde de Cochabamba, para ser un buen alcalde. Si es que él quería usar la alcaldía de Cochabamba como una escalera, era que lo diga desde el principio”, dispara. “No fue honesto desde un principio: mintió diciendo que no iba a ser candidato, así que, señor Manfred, sea honesto, no mentiroso, que las mentiras tienen patas cortas”.

El “Doctor Chi” no tiene mayores diferencias programáticas con Reyes Villa y anticipa que, si este declinara su candidatura, recogería sus propuestas para gobernar Bolivia. Porque él cree que será el próximo presidente de Bolivia, y no por mérito estrictamente humano. “Vamos a entrar al gobierno y gracias a Dios, con su misericordia, no humanamente. No digo humanamente, porque es muy difícil”, remata antes de marcharse a Santa Cruz, aunque con la promesa de volver “más seguido” a Cochabamba.

Fuente: Opinión