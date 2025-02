Claure: “Mis encuestas incomodan porque son limpias, no son encargadas”

Dijo que la razón por las que hace las encuestas es ayudar a la gente a tomar una buena decisión.

Diego Jaramillo

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Marcelo Claure presentó la última semana de enero, una segunda encuesta de intención de voto rumbo a las presidenciales. ¿Cuál es su motivación? Le consultó Cecilia Bellido, a lo que el empresario respondió que es ayudar a la gente a que tome una decisión.

Está consciente de que sus encuestas causan incomodidad en algunas personas y sectores. “Incomoda a mucha gente, además que hay muchas encuestas que son encargadas por gente que quiere desordenar”, pero cree que a la población “le gusta la verdad y está contenta de que se les presente resultados de verdad”.

Claure asegura que él no tiene una “agenda política” y que sus encuestas muestran que “el 87% de la gente está en desacuerdo con Luis Arce; la gente quiere cambios grandes, nos han mandado un mensaje fuerte, porque estamos posiblemente en la crisis más grande de la historia del país”.

También dijo que causa incomodidad en Evo y a Arce porque muestran que “hoy Andrónico es más importante que ellos y que un pupilo de ellos tiene posibilidad de tomar un rol protagónico”.

Indicó que sus encuestas son entrevistas cara a cara, no realizadas en redes sociales, sino que sigue esquemas internacionales. “Se hizo visitas a áreas rurales, a 280 comunidades. Son las mejores encuestas”.

“Yo a Andrónico lo respeto, pero tenemos ideologías diferentes. Sí estoy seguro de que es una persona que escucha y creo que va a haber un buen líder de oposición, porque quiere a Bolivia”, acotó.

Aseguró que no es amigo de Andrónico pero que no puede ocultar que “va a ser un jugador importante” en las próximas elecciones.

También aclaró que no incluyó en las encuestas a Evo Morales porque está inhabilitado para postularse.