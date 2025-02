Cochamanidis: “El Comité pro Santa Cruz es la oposición más real que tiene el MAS”

Stello Cochamanidis, en una concentración convocada por el Comité pro Santa Cruz. Foto: Comité Pro Santa Cruz

Stello Cochamanidis liderará el Comité pro Santa Cruz durante la gestión 2025-2027, una de las instituciones que se plantó como la principal de oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). En una entrevista con Visión 360, Cochamanidis, quien tomará juramento el 26 de febrero, fijó como sello de su gestión defender el Estado de Derecho, lograr la libertad de los presos políticos y no permitir que el MAS vuelva a ser Gobierno, además de impulsar la realización de un nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda. Aseguró que “los comités cívicos son oposición y, sobre todo, el de Santa Cruz es la oposición más real que tiene el MAS”.

¿Cuál es la esencia del Comité Cívico pro Santa Cruz?

Defender los intereses legítimos del pueblo cruceño, de los pueblos orientales, defender su modelo de desarrollo, su modelo sostenible, su fauna; pero sobre todo, defender la autonomía, que es luchar por mejores días para toda nuestra región. Esto a lo largo de los 75 años que va a cumplir el Comité, este 30 de octubre, se ha irradiado, sus grandes luchas y victorias que han sido para beneficio de toda Bolivia. Luchamos por nuestros objetivos ante la falta de atención de todos los gobiernos, porque si durante 75 años se ha luchado contra dictaduras, gobiernos de izquierda, derecha, dictaduras hoy disfrazadas de democracia, entonces, aquí lo que buscamos es el bienestar del pueblo. No nos olvidemos que desde el Comité se consiguieron las regalías del 11%, el retorno a la democracia en el 82, también que haya gobernadores electos. Son luchas que nos han mostrado que el Comité busca un mejor país.

En el último tiempo se advirtió la ausencia del Comité. ¿Cómo se puede recuperar su liderazgo?

Todas las gestiones son distintas, la idea es mejorar. Todos los tiempos también han sido distintos, al igual que las personas. En Bolivia, en general, las instituciones son presidencialistas, eso no quiere decir que los que estamos por debajo, a veces en cargos de directores, secretarios, vicepresidentes no hagan gestión. Yo he hecho gestión, no solamente en la ciudad, también en las provincias, en el resto del país y en el exterior.

Fernando (Larach) ha tenido una forma de hacer gestión porque, de repente, el momento lo marcó así. En cambio, hoy, que ya estamos a puertas de unas elecciones nacionales en agosto, los tiempos nos marcan otras cosas. Nos marcan que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no importa si ha sido Evo Morales o Luis Arce, los dos son la misma cosa y son el cáncer en este país. Entonces, el MAS, con todas sus acciones en desmedro de la población, está empujando a las personas a las calles. Por tanto, no seremos indiferentes a eso y exigiremos lo que nos manda nuestro estatuto: velar por los intereses del pueblo cruceño.

¿Se puede considerar al Comité como trampolín para saltar a cargos públicos?

No creo que sea correcto el término “trampolín”, porque estamos hablando de repente de cuatro o cinco personas que han pasado activos a la política partidaria; de repente un poquito más, no me atrevo a decir 10, pero de repente un poquito más.

Sin embargo, yo le digo que es una buena escuela para entender bien la realidad del departamento desde todos sus ámbitos, desde los sectores, las provincias y la ciudad. Es una buena escuela para entender mejor las cosas. Si emplea ese conocimiento en el ámbito político-partidario, creo que le irá bien, porque sabrá cómo llegar y con qué propuestas hacerlo, siempre y cuando conozca la realidad.

¿El Comité está alejado de ser una instancia político-partidaria?

Está lejos de ser político-partidaria e incluso no los prohíbe el estatuto. Pero sí, nosotros hacemos política institucional. Quienes, de repente, han pasado por el Comité y luego han hecho política partidaria, bueno, han tenido ya una buena experiencia de saber cómo se maneja, para entender a los sectores y a las provincias, porque la realidad de cada uno es distinta. Entonces, lo que sí nosotros podemos marcar es la tendencia en las personas, de saber quiénes están pensando en nosotros, quiénes están pensando en mejores días. No vamos a decir por quién hay que votar, pero sí vamos a decir quiénes están pensando en nuestra región, y creo que todos los departamentos deberían hacer lo mismo.

En los últimos años se ha observado que el Gobierno ha intentado tomar el control de los comités cívicos. ¿Cuál cree que es la razón detrás de esta acción?

El MAS no solo ha buscado tomarlo, sino que, al no poder tomarlo, pretende destruirlo e infiltrarlo, porque los comités cívicos son oposición y, sobre todo, el Comité pro Santa Cruz es la oposición más real que tiene el MAS. Desde que ellos entraron, hace ya casi 20 años, siempre ha sido su lucha contra el Comité. La diferencia es que la lucha de ellos es por deshacer, mientras que la lucha de nosotros es por construir un mejor país.

Ellos, en cambio, nos ven como sus principales rivales o enemigos, mientras que nosotros los consideramos los enemigos de los bolivianos. Son el cáncer de los bolivianos, tratan de ahondar falsas peleas entre oriente y occidente. Nosotros nos mantendremos en pie de lucha hasta que este Gobierno se vaya, de una vez por todas, por la vía legal y democrática, que es lo que siempre defendimos.

Pero, repito, el MAS ya no es una opción. La unidad es una necesidad que tenemos todos los bolivianos, porque con un nuevo Gobierno exigiremos que se liberen a todos (los presos políticos), que vuelvan los exiliados y que aquellos perseguidos por este Gobierno de manera política, con procesos totalmente injustos, sean liberados. Tenemos que vivir de verdad en democracia, en un Estado de Derecho y, entre todos, buscar la manera de reconstruir este país.

¿Cómo va la unidad en la institución?

Santa Cruz tiene una sola institución, que es la más representativa, no solo del departamento, sino del país, y se llama el Comité Cívico pro Santa Cruz, fundado el 30 de octubre de 1950. Esa es la institución en la que todos los cruceños, en algún momento, buscamos refugio ante el abandono y la falta del Estado. Desde hace un tiempo para acá, también lo buscamos para que defienda los intereses de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en el país. Esa es la institución que tenemos.

Es una institución totalmente sólida, formada por sectores y provincias, donde todos tienen el mismo derecho a voz y voto. Entonces, no hay en el país una institución más democrática que el Comité pro Santa Cruz.

¿Existe la posibilidad de formar un frente conjunto con los comités cívicos de los otros departamentos?

Hay reuniones permanentes, como nosotros llamamos el movimiento cívico nacional, que son los comités legalmente constituidos y que no tienen estos paralelismos.

Nosotros no nos juntamos con los paralelos y, evidentemente, las reuniones se dan de manera periódica. Tenemos una reunión en marzo, si no me equivoco, para organizar el movimiento cívico nacional y ver cuáles serán las tareas. En estas reuniones, cada departamento lleva sus problemas, que son distintos entre sí. Por eso, debemos exigir que aquellos que deseen ser candidatos a presidente, diputados y senadores, tengan propuestas reales para cada uno de los departamentos.

¿Cuál considera que es la próxima batalla que debe librar el Comité Cívico pro Santa Cruz?

Que se garanticen unas elecciones lo más transparentes posibles, con delegados en todas las mesas, obviamente; esa es tarea de lo político-partidario, y que el Movimiento Al Socialismo no pretenda prorrogarse en el poder. Si el Gobierno, de una u otra manera, pretende eso, estaría yendo en contra, una vez más, de nuestra Constitución, pero, sobre todo, hoy en día, en contra del pueblo. Y creo que ningún boliviano está dispuesto a que este Gobierno, totalmente nefasto, que tiene la peor de las aprobaciones, pretenda perpetuarse en el poder.

¿Cuál será el rol del Comité este año, que es electoral?

Recibiremos a los candidatos, ya que ellos han solicitado reunirse con el Comité. Nosotros no estamos interesados en ser presidentes del Estado, sino en presidir el Comité y asegurar que las cosas se hagan bien en el departamento y en el país.

Nosotros vamos a conversar e incluso no descartamos realizar algún foro, como hemos hecho en otras oportunidades. Eso sí, será con los candidatos, no con los precandidatos, sino con aquellos que tengan propuestas para mi región. Los otros departamentos deberían exigirles lo mismo a los candidatos: propuestas.

Si aquí vienen personas y no tienen propuestas, creo que no hay por qué perder el tiempo. Créame, que no es una propuesta porque todos lo dicen, pero no es una propuesta sacar al MAS del Gobierno, es una necesidad que tenemos todos los bolivianos. El Comité Cívico pro Santa Cruz, en ningún momento, le va a decir vote por este o vote por este otro; lo que sí le va a decir es quiénes son los que tienen propuesta, y estas deben beneficiar a los municipios y provincias.

¿Será posible revertir la crisis económica en el país en este corto tiempo, antes de los comicios?

Este Gobierno debería tomar medidas de manera inmediata, pero sobre todo no obstaculizar otras. No deben molestar ni entorpecer, sino viabilizar la exportación, la importación, y eliminar la especulación. No se deben permitir prácticas tan nefastas como la disposición séptima, donde pueden acusar libremente y, además, actúan como jueces y partes para decidir quién está cometiendo agio o dónde hay especulación.

Aquí se debe respetar la propiedad privada, que es una garantía constitucional y un derecho. Sin embargo, el MAS es el primero en violarla, así como lo hicieron con el censo. El nuevo Gobierno tendrá la obligación de hacer un nuevo censo, de devolver el millón de habitantes que le robó a Santa Cruz.

Entonces, hay mucho por hacer y, en este corto tiempo, el MAS al menos no debería estorbar y debería dar viabilidad a ciertas cosas.

¿Cuál es la relación que mantiene el Comité con los empresarios de Santa Cruz?

Nosotros tenemos una buena relación con los empresarios, al igual que con los campesinos, los trabajadores, las provincias, las juntas vecinales, los agropecuarios, las personas con discapacidad, las cooperativas y los profesionales. Nosotros aglutinamos absolutamente a todas las instituciones que son legalmente constituidas en este departamento. Tenemos a las comparsas, a las fraternidades, a los sectores tan importantes como las organizaciones femeninas y de ayuda voluntaria.

El hecho de que los empresarios formen parte del Comité no quiere decir que se vaya en contra de otros sectores. Al contrario, lo que buscamos aquí es aglutinar a los sectores, que haya entendimiento. El Comité está constituido por 24 sectores, y cada uno cuenta con un número considerable de integrantes. El tejido institucional es bastante amplio.

¿Cuál considera usted que será el sello de su gestión?

Defender la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de nuestros presos políticos y agotar todas las vías posibles para que se realice un nuevo censo en todo el país, evidentemente, con un nuevo Gobierno. Y ese nuevo Gobierno no debe ser el Movimiento Al Socialismo.

¿Cuál es el objetivo de los encuentros con Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez? ¿Qué se pudo conversar?

Veo que es extremadamente necesario que se acabe la persecución, que se pare el exilio y, sobre todo, que se pare el meter presas a las personas que piensan distinto al régimen comunista de (Luis) Arce. Aquí nosotros lo que buscamos es la libertad. Si bien son más de 300 presos políticos que hay en el país, en el gobierno de Arce es una cantidad infinita la de exiliados, y ni qué decir de los que están aquí con procesos injustamente iniciados. Creo que ellos merecen estar en libertad, y los que deben rendir cuentas por algo, deben hacerlo en el marco del debido proceso.

Las reuniones que sostuve con Luis Fernando Camacho y con la señora Jeanine Añez fueron para hablar de eso: ¿cuál es su situación? ¿cómo están los procesos? Todos montados sin pies ni cabeza. Y, sobre todo, era inevitable hablar de la situación política del país. Con ambos coincidimos en que se necesita que el MAS no sea parte de nuestras vidas, que las elecciones sí se realicen en agosto, y estas elecciones tendrán que darnos un nuevo Gobierno y no puede ser el MAS. Este nuevo Gobierno tendrá la obligación de liberar a todos nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos.

¿Con quienes más se reunirá?

Hasta que lleguemos a la posesión, tenemos reuniones pendientes con algunos sectores e instituciones que tienen varias demandas. Como le digo, las demandas son totalmente distintas, unas de otras. Tenemos que atenderlas todas y seguiremos en el trayecto de cumplir lo que hemos prometido.

Tendremos que reunirnos con las personas que son víctimas de este Gobierno. La realización de estas elecciones tiene que ser lo más transparente posible, y en lo que nosotros podamos coadyuvar para que las cosas sucedan, lo haremos con el único fin de que ganemos todos los bolivianos.