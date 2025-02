Contratos de litio: Comisión de Diputados reinstaló sesión sin la presencia de todos los opositores, denuncia legislador de CC

Fuente: Unitel

El diputado Guillermo Benavidez, miembro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que, sin miembros de la oposición, se reinstalaron las labores de análisis del proyecto de ley del contrato de servicios para la producción de carbonato de litio con una empresa china, en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados

“A las 16:30 nos sacaron de los ambientes de la Comisión diciendo que tenían que cerrar el lugar, pero en la noche se reinician estas labores y nos cierran las puertas”, sostuvo el parlamentario en contacto con UNITEL al referir que también se quiso impedir el ingreso al Legislativo.

Benavidez denunció que el oficialismo quiere aprobar el proyecto de ley aprovechando que hay legisladores que no pueden entrar. “nosotros nos oponemos, pero el presidente de la Comisión se empeña en dar luz verde a la aprobación”, apuntó.

Entre los que lograron ingresar está el diputado Juan José Torrez (CC), quien expresó el reclamo por estas acciones que se dieron sin previo aviso y remarcó que la postura del bloque opositor es no aprobar este proyecto de ley.

Las acciones son encabezadas por el presidente de dicha comisión, el diputado arcista Hernán Hinojosa, a quien le reclamaron por no respetar el reglamento para llevar adelante la sesión, en medio del resguardo policial en la oficina donde se llevan adelante estas acciones.

La estatal YLB firmó contratos con la empresa Hong Kong CBC Invest Limited para inyectar $us 1.030 millones y con la empresa rusa Uranium One Group, que comprometió la inversión de $us 975 millones para industrializar el litio.

Más temprano, Benavidez advirtió que en los contratos existen irregularidades que no solo apuntan a lo económico, sino también a lo legal y a lo ambiental, remarcando que se quiere entregar un recurso estratégico a empresas extranjeras en condiciones abusivas y sin transparencia.

“Es un pésimo negocio para Bolivia y es desastroso para el salar de Uyuni”, señaló el diputado potosino.